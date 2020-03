Nicon Facebook näytti tiistaina ihan toisenlaiselta – tällainen on palvelun uusi ulkoasu

Facebookin tietokoneverso sai ulkonäköuudistuksen, johon kuuluu muun muassa tumma tila.

Facebook on alkanut uudistaa tietokoneversionsa ulkoasua. Osalle käyttäjistä on tarjottu mahdollisuutta siirtyä käyttämään uusittua ulkoasua.

Yksi näistä oli Ilta-Sanomien esports-toimittaja Nico Hartikainen, jolta Facebook kysyi normaalin syötteen näyttämisen yhteydessä halua siirtyä käyttämään uusittua Facebookia.

Facebookin mukaan ”navigointia on virtaviivaistettu, ulkoasua muutettu selkeämmäksi ja tekstiä isommaksi”. Lisäksi käyttöön on mahdollista ottaa suosiotaan nopeasti kasvattava tumma tila, joka säästää silmiä tietokonetta hämärässä käytettäessä.

Kaikki artikkelin kuvat on otettu tumassa tilassa. Käyttäjillä on mahdollisuus jatkaa valkoisen taustan käyttöä, vaikka he siirtyisivätkin uuteen ulkoasuun.

Facebook usein testaa uusia ominaisuuksia käyttäjäryhmillä, eli kaikki eivät testiversiota saa. Kun uudistus tulee, se saattaa olla erilainen kuin miltä se nyt näyttää.

Nicon FB-mobiilisovellukseen ei tullut muutoksia.

FB Marketplacen uusi näkymä.

Myös FB:n selainversion asetusvalikko muuttui. Tumman tilan saa heti päälle tai pois. Uusitusta ulkonäöstä voi myös siirtyä takaisin vanhaan.

Facebook on pykinyt jo jonkun aikaa youtubeksi Youtuben paikalle. Niinpä Facebookin video-osio saa aiempaa enemmän näkyvyyttä.

Facebook-sivut ovat kokeneet rajun muodonmuutoksen.

Gaming-sivu on saanut lisää näkyvyyttä. Facebookilla on vahva halu kilpailla striimausjohtaja Twitchin kanssa, joten pelaajia pyritään miellyttämään.