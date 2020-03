Maailman suurinta pornosivustoa vaaditaan suljettavaksi

Pornhubissa on 20 miljoonaa videota. Niiden joukossa on rikollista materiaalia.

Pornhubia syytetään haluttomuudesta puuttua alaikäisiä ja tahdonvastaista seksiä sisältäviin videoihin.

Jo yli 434 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan pornosivusto Pornhubin sulkemista ja sen johdon saattamista vastuuseen.

Pornosivustoa syytetään muun muassa ihmiskaupan ja lapsipornon suojelusta. Sivustolla on yli 6 miljoonaa videota, ja niiden joukossa on muun muassa tallenteita alaikäisten raiskauksista.

Asiasta kirjoittaneen The Guardianin mukaan kampanja Pornhubia vastaan on amerikkalainen, mutta sillä on laaja kansainvälinen tuki. Kritiikin kohteena on erityisesti se, että vaikka sivusto on teknisesti kehittynyt ja tekee mainonnalla ja maksullisilla jäsenyyksillä paljon rahaa, se ei pysty tai halua tarkastaa seksivideoilla olevien ihmisten ikää tai suostumusta.

Sivusto sisältää maksullisen sisällön lisäksi paljon käyttäjien lähettämää materiaalia. Käyttäjätilin voi luoda kuka tahansa.

Pornhubin, Youpornin, Redtuben ja monen muun suuren nettisivuston takana oleva Mindgeek kiistää syytökset. Yhtiön The Guardianille antaman lausunnon mukaan se on sitoutunut toimimaan tahdonvastaista ja alaikäisiä sisältävää seksiä vastaan.

Tästä huolimatta BBC:n mukaan 11 vuotta sitten 14-vuotiaana raiskattu tyttö kertoi, ettei Pornhub reagoinut toistuviin pyyntöihin videoiden poistamisesta vuonna 2009.

Pornhub on saanut kritiikkiä myös siitä, että se on tarjonnut hyväksikäyttöön perustuneen GirlsDoPorn-sivuston videoita.

Pornhub on maailman suurin pornosivusto, ja sillä oli oman ilmoituksensa mukaan viime vuonna 42 miljardia käyntiä. Sivuston itsensä antamien tietojen mukaan sen videoita katsellaan yli 100 miljardia kertaa vuodessa ja sillä on 20 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää.

Pornhub on pyrkinyt viime vuosina kiillottamaan julkisuuskuvaansa. Se on muun muassa julkistanut aktiivisesti tiedotteita siitä, miten urheilutapahtumat ovat vaikuttaneet sen kävijämääriin sekä jakanut tilastojaan ihmisten kansallisista seksimieltymyksistä. Sivustolla on ollut myös kampanja likaisten rantojen siivoamiseksi.