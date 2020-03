Muistatko Command & Conquerin? Hittipeli tulee takaisin – muutti maailmaa 25 vuotta sitten

Command & Conquer -pelisarjan alkuperäiset pelit pakataan kokoelmaksi ja julkaistaan uudelleen.

EA julkaisee uudelleen yhden aikansa menestyksekkäimmän videopelin, Command & Conquerin (C&C), uudelleen. Kokoelman muotoon pakattu Command & Conquer Remastered Collection ilmestyy 5. toukokuuta.

Uudelleenjulkaisu sisältää pelit Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert sekä niiden 3 lisäosaa, Covert Opsin, Counterstriken ja The Aftermathin.

Uusioversiot on päivitetty 4K-tasoiseen grafiikkaan ja niihin on lisätty 7 tunnin soundtrack. Myös käyttöliittymää sekä ohjausta on ehostettu ja moninpeliin on tuotu ranking-systeemi.

Uudelleenjulkaisulla juhlistetaan alkuperäisen C&C:n 25-vuosipäivää. Vaikka se ei ollut lajityyppinsä ensimmäinen, alkuperäinen C&C räjäytti naksutteluiksikin kutsuttujen reaaliaikaisten strategiapelien suosion ilmestyessään. Sitä voi hyvällä omatunnolla kutsua videopelaajien sukupolvikokemukseksi.

Pelistä tuli heti ilmestyttyään jättihitti, ja se sai sekä lisä- että jatko-osia. Computer & Video Gamesin mukaan peliä myytiin nopeasti 3 miljoonaa, mikä oli aikansa kriteereillä paljon. Vuonna 2008 EA kertoi, että koko pelisarja on myynyt yli 25 miljoonaa peliä.

C&C uudisti lajityyppiään muun muassa täysin erilaiseen kalustoon perustuvilla vastapuolilla sekä aikansa kriteerein laajoilla välivideoilla. Pelissä sotivat YK:n alainen ”hyvä” GDI sekä autoritaarisen Kanen johtama maailmanvaltaa tavoitteleva Nod-organisaatio.

Sarjan seuraavassa pelissä, Command & Conquer: Red Alertissa, elettiin vaihtoehtoista historiaa, jossa toista maailmansotaa ei tullut ja länsiliittoutuneet sotivat Neuvostoliittoa vastaan.

Pelin tarkoitus oli kerätä resursseja, rakentaa tukikohta ja armeija sekä tuhota vihollisen tukikohta. Reaaliaikaiset strategiapelit noudattavat samaa kaavaa pitkältä vielä tänäkin päivänä.

EA vapautti pelin vapaaseen levitykseen graafisesti koristeltuna vuosituhannen vuonna 2007, mutta ilmaisversion saatavuus on sittemmin muuttunut kehnoksi.

Uutta kokoelmaa myydään digitaalisesti 20 euron hintaan Steam- ja Origin-latauspelikaupoissa. Tämän lisäksi tarjolla on pelialalle tyypilliseen tapaan jyrkemmin hinnoiteltuja erikoisversioita.

