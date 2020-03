Rumat luvut: Suomalaisten ilmoittamat nettipetokset lisääntyvät aina vaan

Vaikka ilmoituksia petoksista on tuhansia aiempaa enemmän, kaikkia ei vieläkään ilmoiteta poliisille.

Poliisihallituksen mukaan nettipetosten määrä Suomessa on noussut merkittävästi.

Viime vuonna poliisille ilmoitettiin 35 500 petosta, mikä on 4200 (13 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Nettipetoksia oli yli 2600 enemmän, joten suurin kasvu tuli verkkorikollisuudesta. Kuluvana vuotena on ilmoitettu jo 2500 nettipetosta, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Jyrki Ahon mukaan todelliset luvut ovat paljon suuremmat, sillä kaikista tapauksista ei ilmoiteta poliisille.

Tällä hetkellä verkossa on paljon valesivuja, jotka on luotu muistuttamaan oikeiden firmojen sivua luotettavuuden hakemiseksi. Huijauksia tulee sähköpostitse, tekstiviestein, sosiaalisessa mediassa ja jopa perinteisin kirjein.

– Aina joku tarttuu tietojenkalastelusyöttiin antamalla omia henkilökohtaisia tietojaan. Näiden avulla rikolliset saattavat päästä käsiksi pankkitilillä olevaan varallisuuteen, Aho sanoo tiedotteessa.

Aho kehottaa terveeseen epäluuloon. Rahavoittoa ei ole varmasti tulossa, vaikka viestiin vastaisikin.

– Kannattaa siis pohtia, miksi juuri minun kohdalleni sattui varakas ja komea netti-ihastus. Tai miksi juuri minulle tarjotaan henkilökohtaisesti huikaisevan hyvää sijoitustuottoa? Puhumattakaan miljoonien rahavoitosta, vaikka en edes ole osallistunut mihinkään maksupeliin tai arvontaan.