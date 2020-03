IS valitsi pelitärpit maaliskuulle – tarjolla on erityisen maukas kattaus moneen makuun

IS valitsi maaliskuulle neljä ansiokasta ja puhuttelevaa pelijulkaisua. Nyt ei ole pulaa laadusta eikä vaihtelusta.

Dreamsin helposti lähestyttävä ja taipuisa anti tekee kenestä tahansa taitavan pelintekijän.

Dreams

(Kehittäjä: Media Molecyle. Saatavilla: PS4.)

Dreams on harvinaisen monipuolinen tapaus. Se on väline sekä pelaamiseen että pelien tekemiseen. Kyseessä ei ole kuitenkaan kylmä ohjelma, vaan kokonaisuus on kutsuvan lämmin, hauska ja kannustava.

Kynnys kokonaisten pelien tekemiseen on ihmeen matala. Kokemusta ei vaadita koodaamisesta, kuvakäsittelystä eikä pelisuunnittelusta. Tarjolla ovat moninaiset työkalut, joiden käyttö opetetaan selkeästi. Olo on kuin lapsella, jota mielikuvitus ei rajoita.

Jos suuntaa tutkimaan muiden aikaansaannoksia, tarjonta ei lopu kesken. Netistä aukeaa hetkessä vaikkapa tasohyppelyä, kauhua tai pulmapelaamista. Taso on hämmentävän korkealla.

Toki keskeneräisiä töitä löytyy, mutta laatua on helppo etsiä. Mukana on myös Dreamsin oma tarinatila, joka näyttää, mitä on esimerkiksi mahdollista tehdä.

Nyt nimi osuu ytimeen. Dreams antaa unelmoida. Tai pikemminkin se tekee unelmista totta.

Rakkaus välittyy kiehtovalla pelimekaniikalla. Tässä ihastuminen vie kirjaimellisesti jalat alta.

Florence

(Mountains. Android, iOS, pc, Switch)

Peleissä on ilahduttavasti alettu käsitellä arkisia asioita. Rakkaus on silti aihe, jolle toivoisi yhä huomiota. Romantiikan varaan rakentaisi nimittäin tehokkaita pelikokemuksia. Sen todistaa kaunis ja koskettava Florence.

Nuori nainen elää yksin. Äiti patistaa etsimään kumppania, mutta se ärsyttää. Aikaa kuluu jo töihin ja itsestä huolehtimiseen. Ajatus muuttuu, kun vastaan tulee komea katusoittaja. Ensirakkaus leimahtaa hetkessä.

Peli kuvaa erinomaisesti seurustelua. Ohjaintatteja liikuttamalla tai sormella ruudulla liu'uttamalla käydään treffeillä, muutetaan yhteen ja eletään arjessa. Paras oivallus liittyy yhteisen sävelen löytymiseen. Silloin kyse on pulmapelaamisesta, mutta ongelmat käyvätkin helpommiksi.

Sarjakuvamaisesti tyylitellyn pelin pelaa alle tunnissa läpi. Peli sopii myös niille, jotka eivät ole ennen pelanneet. Hyvä niin, ei rakkautta pidäkään rajoittaa.

Vanquish tuntuu tarkemman ja sulavamman ulkoasun ansiosta entistäkin paremmalta pelata.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

(PlatinumGames, Armature. Pc, PS4, Xbox One.)

Yksi kaikkien aikojen toimintapeleistä saa näyttävän uusintaversion. Kyseessä on Vanquish vuodelta 2010. Peli on kestänyt upeasti aikaa: se on yhä omassa luokassaan.

Idea tosin muistuttaa muista peleistä. Päällisin puolin idea on tulittaa suojasta robotteja. Mutta nyt tarkoitus onkin tulla esiin piilosta. Silloin hahmon mekaaninen puku aktivoituu ja aika hidastuu. Asulla voi myös liukua maata pitkin turbovauhdilla.

Oleellista on, että asu ylikuumenee liiassa käytössä. Maltti onkin valttia. Pian hidastuskykyä oppii säästelemään, liukumaan sykähdyksissä ja pomppimaan suojasta toiseen kuin melkoinen supersankari. Taidolla jopa vihollisten luodit ja kranaatit voi tuhota ilmasta.

Peli on osa kahden toimintapelin kokoelmaa. Toinen on vuosien varrella useasti nähty Bayonetta (2009). Huikea sekin, mutta valokeila takaisin. Vanquish on sen ansainnut.

Antoisa kokonaisuus kruunataan kauniilla grafiikalla, joka on yksityiskohdissaan niukkaa.

Kentucky Route Zero

(Cardboard Computer. Pc, PS4, Switch, Xbox One.)

Kentucky Route Zero on niin hyvä seikkailupeli, että sen ei toivoisi loppuvan koskaan. Se on samalla osoitus videopelien monimuotoisuudesta.

Tarina kertoo iäkkäästä miehestä, joka työskentelee antiikkifirman kuskina. Hän etsii osoitetta viimeiselle keikalleen. Alkaa unenomainen matka, jonka varrella mukaan liittyy erikoisia ja kiehtovia hahmoja.

Peli etenee ruutua osoittamalla ja klikkaamalla. Siten etsitään vihjeitä ja käydään keskusteluita. Pelaaminen koostuu pitkälti tekstin lukemisesta. Välillä saa myös valita, mitä hahmot sanovat.

Tunnelma on epätodellinen ja kiintoisa. Aika, paikka ja hahmot voivat vaihtua tai hävitä varoittamatta. Paikoin peli muistuttaa runoa, teatteria, elokuvaa, musiikkiesitystä tai kuvataidetta.

Pelin pelaa vaivatta läpi, mutta haastetta piisaa tulkinnassa. Ainutlaatuinen kokonaisuus ei käänteitään selittele, vaan jättää juonen parsimisen omalle vastuulle. Kyseessä on mestariteos.