Sonos houkutteli romuttamaan kaiuttimet – tuli toisiin aatoksiin

Sonos ei enää edellytä vanhan kaiuttimen tekemistä toimimattomaksi, jotta uudesta voi saada alennuksen. Asiasta kertoo The Verge.

Kaiutinvalmistaja Sonos lopettaa niin sanotun kierrätystilansa, joka oli osa vuoden alussa käynnistettyä vaihtokampanjaa. Kierrätystilasta kertova verkkosivu on yhä olemassa, mutta The Vergen mukaan Sonos aikoo päivittää verkkosivunsa ajan tasalle lähiviikkoina. Sonosin sovelluksesta kierrätystila on tiettävästi jo poistettu.

Kierrätystila tarkoitti, että asiakas tekee vanhasta ja sinänsä toimivasta laitteestaan ohjelmallisesti toimimattoman saadakseen uudesta tuotteesta 30 prosentin alennuksen.

The Verge ei kertonut lähdettä tiedoilleen tai syytä Sonosin päätökselle. On mahdollista, että yhtiö taipui kritiikin edessä, sillä kierrätystilaa pidettiin ympäristön kannalta kehnona ideana.

Toisaalta on mahdollista, että Sonos saavutti kampanjallaan noin kahdessa kuukaudessa sen, mitä se halusi.

Itse alennus on yhä saatavissa. Asiakas voi edelleen vaihtaa kelpuutetun vanhan tuotteensa ja saada 30 prosentin alennuksen uudesta tuotteesta, The Verge huomauttaa. Vanhaa tuotetta ei kuitenkaan tarvitse enää tehdä toimimattomaksi ja sen voi esimerkiksi pitää käytössä, antaa toiselle käyttäjälle tai viedä kierrätykseen.