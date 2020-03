Linda Liukas: ”Pohjoisamerikkalaisen internetin päivät ovat ohi”

Teknologiavaikuttaja uskoo Kiinan ja Intian nousevan mahtimaiksi myös sovellusten suhteen.

Kirjailija, kuvittaja ja teknologiavaikuttaja Linda Liukas ennustaa loppua pohjoisamerikkalaisten yritysten dominoimalle internetille. Hänen mukaansa bisnesajatteluun pohjautuva sovelluskauppa-ajattelu joutuu tekemään tilaa muun maailman äänille ja toisenlaiselle logiikalle mobiilisovellusten kehittelemisessä ja jakelussa.

Liukas puhui tiistaina Yhdysvaltain hampaissa olevan kiinalaisen teknologiayhtiö Huawein kehittäjäpäivillä Helsingissä.

Tähän asti sovellusmarkkinat ja -kaupat ovat olleet amerikkalaisyhtiöiden hallinnassa. Maailman suurimpia sovelluskauppoja hallinnoivat Apple ja Google. Vaikka tietyillä alueilla, kuten Kiinassa ja Venäjällä, on omat sovelluskauppansa, näitä ei ole pystytty haastamaan maailmanlaajuisesti.

Huawei yrittää parhaillaan nostaa AppGallery-sovelluskauppaansa puhelimissaan Google Playn tilalle, sillä yhtiö ei saa enää asentaa Googlen sovelluksia puhelimiinsa. Yhtiölle käyttäjien ja sovelluskehittäjien saaminen omaan sovelluskauppaansa on kohtalonkysymys.

– Maailmassa on 5,5 miljardia aikuista, joista 4 miljardilla on älypuhelin. Kiinalla ja Intialla on 5 kertaa amerikkalaisia enemmän älypuhelimia. Tämä on puhtaasti amerikkalaisen internetin loppu, Liukas sanoi ennustaessaan tulevia vuosia.

Liukas pitää nimenomaan sovelluskehitystä esimerkkinä siitä, miten teknologia on kehittynyt. Liukkaan mukaan kolmivuotias kiinalainen muistuttaa enemmän samanikäistä amerikkalaista tai suomalaista kuin 35-vuotiasta maanmiestään. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä maassa tietylle ikäryhmälle hyvin toimiva sovellus todennäköisesti tekee sitä muuallakin – rajoista riippumatta. Jatkossa sovellukset eivät ole nykyiseen tapaan vahvan maantieteellisesti rajoittuneita.

– Jatkossa näemme monimuotoisempia ja värikkäämpiä sovelluksia, Liukas ennusti.

Liukas piti myös sovelluskauppojen mieltämistä kaupoiksi vanhanaikaisena.

– Parempi mielikuva olisi vaikkapa monipuolinen, kotona tehty ateria, basaari tai galleria, jossa on esillä taideteoksia, Liukas sanoi.

Samalla hän huomautti, että puhelinsovellusten kehittyminen on ehkä paras teknologian kehityksen peili ja lähin asia aikakonetta, joka ihmisillä on käytettävissään.

– Jos kaivamme laatikosta 10 vuotta vanhan puhelimen ja käytämme sitä päivän ajan, huomaamme nopeasti kaiken, mitä siitä puuttuu. Silloin ei otettu selfieitä, mutta ei myöskään sovelluksella tilattu taksia, katsottu Netflixiä tai navigoitu – ainakaan riittävän käytettävästi, Liukas sanoi.

Liukas uskoo myös sovellusten muuttavan muotoaan. Jatkossa niitä ei nähdä vain puhelimissa, vaan tekniikkaa on upotettu kaikkialle, esimerkiksi sohviin.