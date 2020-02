Luottaisitko sinä hittivimpaimeen, kun ex-pomokaan ei sitä tee: ”En halua ihmisten kuuntelevan”

Amazonin ex-johtaja kertoi BBC:lle sulkevansa Alexan käydessään henkilökohtaisia keskusteluja.

Amazonin pilviliiketoiminnan Amazon Web Servicesin alullepanija, entinen johtaja Robert Frederick, ei luota yhtiön Alexa-tekoälyä käyttäviin älykaiuttimiin. Ex-johtaja kertoi BBC:n Panorama-ohjelmalle sulkevansa kaiuttimen tarvittaessa.

Kyseinen Panorama-jakso on katsottavissa verkossa, mutta se edellyttää vain Britanniassa toimivaa iPlayer-toisto-ohjelmaa. Oleellisen pätkän videosta on lainannut ainakin Techspot.

– Suljen Alexan aina, kun haluan yksityisen hetken. En halua ihmisten kuulevan tiettyjä keskusteluja. Sellaisia keskusteluja, joista tiedän, että niitä ei pitäisi jakaa. Silloin suljen nämä kuuntelulaitteet, Frederick sanoi BBC:lle.

Ihmisillä ex-johtaja viittaa tuhansiin työntekijöihin, joiden tehtävänä on kuunnella osa Alexalle annetuista komennoista palvelun parantamiseksi. Näytteiden seassa on ollut useita keskusteluja, joita ei selvästikään ole tarkoitettu muiden kuultavaksi. Asiasta nousi iho kohu viime keväänä, eikä Amazon ole ainoa, joka on kuuntelua harrastanut.

Myöhemmin viime vuonna Amazon kertoi myös säilyttävänsä Alexalle tehdyt äänikomennot pysyvästi, ellei käyttäjä erikseen poista niitä.

Kaikesta huolimatta Frederick sanoo pitävänsä Amazonin kaiuttimia useissa huoneissaan.

Nykyään Amazon antaa käyttäjille mahdollisuuden kieltäytyä ääninäytteiden käyttämisestä palvelun parantamiseen. Toisaalta Amazonin suunnitelmat älykaiuttimiensa kehittämiseksi ovat herättäneet uusia huolia.