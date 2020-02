Suomalainen gladiaattoripeli Mortal Glory on makea onnistuminen – Tuomas teki pelin tyhjästä ilman aiempaa kokemusta

Mortal Glory on nopeatempoinen ja pääosin hyvin onnistunut gladiaattorimanagerointi.

Suomalainen indie-peli voi hyvin. Siitä ovat todistaneet esimerkiksi muutaman vuoden takainen amisviiksiä, ysäripoppia ja suomalaisen 1990-luvun maaseudun ankeutta yhdistellyt autonrakentelupeli My Summer Car ja viime syksystä lähtien ylivoimaisen myönteistä kansainvälistä huomiota kerännyt luolastoseikkailu Noita.

Näiden ja etenkin legendaarisen Areena-pelisarjan jalanjäljissä maailmalle leviää nyt Redbeak Gamesin tammikuun lopussa pc:lle julkaisema Mortal Glory.

Mortal Glory on pieni ja näppärä fantasiateemainen managerointipeli, jossa pelaaja ottaa hoitaakseen gladiaattorijoukkueen johtoportaan tehtävät. Menestyksen takaamiseksi värvättyjä gladiaattoreita täytyy kouluttaa ja varustaa heidät aseilla, panssareilla ja loitsuilla. Pelkkä ylivoimainen varustautuminen ei riitä, vaan pelaajan täytyy osata tehdä myös oikeat taktiset ja strategiset valinnat.

Pelaajan täytyy myös pohtia, kannattaako loukkaantunut gladiaattori ottaa mukaan otteluun.

Ilta-Sanomien ainoa gladiaattori, liskomies Shaze kohtaa Slaves of Mutilation -joukkueen.

Viimeisenä kentällä vuoropohjaisen taistelun päätteeksi pystyssä seisova joukkue on voittaja. Kaksi tappiota riittää katkaisemaan pelaajan valmentajanuran.

Taistelujen välissä pelaaja pääsee vaikuttamaan erilaisissa valintatilanteissa – sabotoiko tavernassa ryypiskelevän naapurijoukkueen gladiaattorin illan vai antaako asian olla?

Peli on tarkoituksella vaikea ja jokainen pelikerta erilainen. Rennoimmallakaan vaikeusasteella mestaruus on kaukana itsestäänselvyydestä, eikä järjettömän vahvakaan gladiaattori kykene kannattelemaan yksin koko joukkuetta. Yksittäinen pelikerta on kuitenkin lyhyt ja kynnys aloittaa alusta minimaalinen.

Mestaruuden voitto tuntuu entistä makeammalta, kun sitä on ensin yrittänyt tuloksetta useita kertoja. Kokonaisuutena peli ei ole täydellinen, mutta yllättävänkin toimiva paketti ja helposti vajaan kymmenen euron hintansa väärti. Mitään pelikokemusta merkittävästi haittaavia puutteita ei ole, mutta sen sijaan tekijällä on käsissään lukuisia mahdollisuuksia viedä peliä eteenpäin sisältöä lisäämällä.

Taisteluiden välissä pelaaja pääsee tekemään valintoja satunnaisissa tilanteissa.

”Sain todisteen itselleni siitä, että pystyn vetämään tällaisen projektin alusta loppuun”

Erikoista pelistä tekee sen, että se on syntynyt yhden miehen käsissä ilman aiempaa kokemusta pelien kehittämisestä. Mortal Gloryn isä Tuomas Auronen kertoo Ilta-Sanomille yhdistäneensä pelissä kaksi haavettaan, yrittäjyyden ja pelin tekemisen.

– Olin jo useamman vuoden ajatellut, kuinka hienoa olisi laittaa yritys pystyyn ja tehdä jotain omaa, mutta en ollut päässyt ajatusta pidemmälle. Jonain ihan tavallisena päivänä havahduin, että eipä tässä ainakaan nuoremmaksi muututa, joten parasta alkaa tehdä, jos meinaa saada tehdyksi, Auronen sanoo.

Taistelun voittamisesta palkitaan paitsi kullalla, myös gladiaattorien kykyjen kehittymisellä ja uusilla varusteilla.

Auronen kertoo käyttäneensä Mortal Gloryn tekemiseen yhdeksän kuukautta ja noin 1000 tuntia. Hän teki itse kaiken paitsi musiikin ja grafiikat – suunnitteli, koodasi, testasi, julkaisi.

Pelin teko ei ollut useinkaan helppoa ja etenkin alussa eteneminen todella hankalaa.

Yksinkertaistenkin asioiden edistäminen tuotti vaikeuksia ja ilman aiempaa pelikokemusta Aurosen oli vaikea hahmottaa kokonaisuuksia. Jokainen ongelma kuitenkin ratkesi ennen pitkää.

– Kunhan vaan jaksoi tarpeeksi kauan hakata päätä seinään. Pienten onnistumisten kautta sitten alkoikin muodostua itsevarmuutta ja ymmärrystä tekemiseen.

Suurimman osan pelin parissa käytetystä ajasta hän koki miellyttäväksi. Oli hienoa nähdä, kuinka tyhjästä muovautui pikkuhiljaa jotain konkreettista.

– Kaikenkaikkiaan kokemus oli rohkaiseva – sain todisteen itselleni siitä, että pystyn vetämään tällaisen projektin alusta loppuun.

Hiljattain Steam-pelikaupassa julkaistu Mortal Glory on tähän mennessä kerännyt vasta vain noin 120 arvostelua, mutta niistä ylivoimainen valtaosa on myönteisiä. Se on ollut Auroselle helpotus ja yllätys.

– Kun omaa peliä oli siihen mennessä tuijottanut noin 1000 tuntia, niin ei voinut enää ollenkaan luottaa omaan ymmärrykseen siitä miltä peliä tuntuu pelata. Oli helpotus kuulla, että onhan se peli muuten oikeastikin hauska pelata.

Nyt Auronen keskittyy pelissä havaittujen bugien korjaamiseen ja toivotuimpien pienten ominaisuuksien lisäämiseen. Hieman myöhemmin hän ryhtyy työstämään lisäsisältöä ja suurempia ominaisuuksia, kuten mobiiliversiota ja kielikäännöksiä.

Erityisesti suomenkielistä käännöstä on hänen mukaansa toivottu.