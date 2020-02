Laatupeli ilmaiseksi muutaman päivän ajan: Parkouria ja salamurhia 1800-luvun Lontoossa

Assassin's Creed Syndicate on nyt ilmainen Epicin pelikaupassa.

Epic Games -pelitalon melkein samanniminen pelikauppa Epic Games Store tarjoaa alati ilmaispelejä ennen kaikkea pääkilpailijan Steamin kampittamiseksi. Yritys jatkuu kovana, sillä nyt kaupasta saa ilmaiseksi ihan kelpo nimikkeen, nimittäin Assassin's Creed Syndicaten. Ubisoftin vuonna 2015 julkaisema toimintaseikkailu sijoittuu 1800-luvun Lontooseen.

AC Syndicate on ladattavissa Windows-tietokoneelle maksutta torstaihin 27. helmikuuta kello 18 asti, kunhan sinulla on ilmainen käyttäjätili Epicin kaupassa. Alkuun pääset painamalla punaista Get-nappia pelin kauppasivulla.

Pelin Pegi-ikäraja on 18 ja sille on hyvät perusteet. Pitkässä AC-pelisarjassa päätavoitteena on pahisten salamurhaaminen. Siinä sivussa tulee niitettyä muita vihollisia olan takaa, joskin siihen voi jossain määrin vaikuttaa omalla pelityylillään.

Pelin avainmekaniikka on nimittäin rakennusten seinissä ja katoilla hiiviskely vihollisen selustaan pääsemiseksi. Ja matkustaminen paikasta toiseen on muutenkin usein helpointa katolta toiselle loikkimalla.

Metacritic-verkkopalvelussa AC Syndicate on saanut ammattiarvostelijoilta 74 pisteen keskiarvon 100:sta. Pelaajat ovat antaneet pc-versiolle keskiarvosanan 6,1/10.

AC-pelisarjaa kiitellään usein siitä, että se mahdollistaa virtuaalisen aikamatkailun kuuluisiin kohteisiin, joiden nähtävyydet on huolella mallinnettu. 1800-luvun Lontoossa voi ihastella muun muassa Buckinghamin palatsia, Trafalgarin aukiota tai Big Beniä Westminsterin parlamenttirakennuksineen.

Pelisarjan monimutkainen juoni käsittää myös hyppäyksiä lähitulevaisuuteen erikoisine Animus-laitteineen, jotka vievät pelaajan menneeseen maailmaan esi-isiensä muistojen kautta. Sarjan yksittäisestä pelistä nauttiminen voi siis paikoin olla hieman haasteellista, mutta toisaalta juonen voi jättää vähemmälle huomiolle katunäkymiä ihmetellessään.