Microsoftin tietokone halkeilee? "Olen raivoissani"

Surface Laptop 3:n näyttöön on ilmestynyt selittämättömiä halkeamia monella käyttäjällä.

Microsoftin hintavassa Surface Laptop 3 -kannettavassa saattaa olla suunnitteluvirhe, joskin johtopäätösten tekeminen on liian aikaista. Kuitenkin useat käyttäjät ovat valokuvin osoittaneet, kuinka heidän uuden tietokoneensa näyttöön on ilmestynyt pitkiäkin hiusmurtumia.

Asiasta uutisoivien Bleeping Computerin ja MSPoweruserin mukaan halkeamat ovat väitetysti ilmestyneet spontaanisti ilman ulkoista vahinkoa kuten pudotusta tai iskua. Aiheesta keskustellaan esimerkiksi Redditissä ainakin kahden ketjun voimin.

Yksi omistaja nimimerkiltään BipolarBarbie kertoo omista kokemuksistaan Microsoftin verkkosivulla. Hän sanoo ostaneensa 13,5-tuumaisen Surface Laptop 3:n joulukuun lopussa ja pitäneensä sitä pöydällä pakkauksessaan ostosta lukien. Hänen mukaansa laitetta ei ole pudotettu tai vahingoitettu millään tavalla. Silti käyttöönoton yhteydessä kaksi viikkoa ostosta hän huomasi näytössä hiusmurtuman.

– Olen raivoissani, käyttäjä huudahtaa.

Microsoftin väitetään ainakin paikoin ehdottaneen ongelmista valittaneille satojen dollarien hintaista näytön vaihtoa. Jos näytössä on suunnitteluvirhe, yhden teorian mukaan se voi johtua esimerkiksi liian kireiden ruuvien aiheuttamasta jännitteestä. Bleeping Computer pohtii myös mahdollisuutta, että laitteen komponentit on liian huonosti eristetty, jolloin ne altistuvat liikaa ympäristölle.

Microsoftin syksyllä esittelemä Surface Laptop 3 teki hyvän vaikutuksen IS Digitodayhyn. Testissämme se osoittautui mainioksi vehkeeksi, jossa etenkin näyttö ansaitsi paljon kehuja.

Microsoft on valituksista tietoinen, mutta ei vielä vahvista suunnittelu- tai valmistusvirhettä.

– Pieni määrä asiakkaita on ollut yhteydessä Microsoftiin ja raportoinut Surface Laptop -laitteiden näytöistä, joihin on tullut säröjä ilman selvää syytä. Arvioimme tilannetta, ja tutkimme näiden yhteydenottojen syitä, Microsoftin edustaja kertoo IS Digitodaylle.