Microsoft tutkii virhettä uudessa Windows 10 -päivityksessä – korjausvinkkiä ei voi suositella kaikille

Microsoftilla osataan palauttaa viimeisimmän Windows 10 -päivityksen hukkaaman tiedot käsipelillä. Kaikkien ei kannata sitä kokeilla.

Viimeisin Windows 10 -päivitys KB4532693 on kadottanut useiden käyttäjien tietokoneilta heidän tiedostonsa ja asetuksensa. Henkilökohtaisten tiedostojen lisäksi ovat kadonneet esimerkiksi tallennetut salasanat ja sovellukset.

Microsoftin edustajat ovat muun muassa Windows Latest -verkkojulkaisulle kertoneet tutkivansa ongelmaa ja kehittävänsä siihen ratkaisua.

Suurimmalla osalla käyttäjistä päivitys on toki asentunut ilman ongelmia, ja se paikkaa muutamia tietoturva-aukkoja. Käytännössä päivitys ei ole lopullisesti poistanut tiedostoja myöskään niiltä käyttäjiltä, joilla tietokone on näyttänyt päivityksen jälkeen palanneen tehdasasetuksiin. Sen sijaan käyttäjän profiilitiedostot on kopioitu väliaikaisesti toiselle nimelle.

Microsoftin ohjelmistotuen mukaan he ovat onnistuneet palauttamaan käyttäjien asetukset ja tiedostot käyttöön tekemällä uuden käyttäjäprofiilin ja siirtämällä tiedot väliaikaisesta käyttäjäprofiilista uuteen. Tämän jälkeen väliaikainen profiili poistetaan, Windows Latest -julkaisu kertoo.

Keinoa ei kuitenkaan kannata kokeilla, ellei ole varma siitä, mitä on tekemässä. Käyttäjäprofiilien muuttaminen saattaa myös sekoittaa koneen entistä pahemmin.

Toistaiseksi varmin keino tietojensa ja asetustensa palauttamiseksi on KB4532693-päivityksen poistaminen tietokoneen asetuksista.