Facebook-pomon ehdotuksille kylmää kyytiä: ”Tämän yhtiön pitää mukautua”

Facebookin Mark Zuckerberg on yrittänyt neuvotella EU:n kanssa siitä, missä määrin yhtiö on vastuussa yhteisöpalvelussa julkaistusta sisällöstä.

Thierry Breton muistutti Mark Zuckerbergiä EU:n toimintatavoista.

Euroopan unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton arvosteli yhdysvaltalaista sosiaalisen median jättiä Facebookia maanantaina suorin sanoin, uutistoimisto Reuters kertoo. Breton oli ensin tavannut lyhyesti Facebookin perustajan ja toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin, jonka mielestä tapaaminen oli ollut hyvä ja laaja-alainen.

– Meidän ei pidä mukautua tähän yhtiöön, tämän yhtiön pitää mukautua meihin, Breton linjasi toimittajille.

Breton torjui Facebookin väitteet tunkeilevasta sääntelystä sekä ehdotukset vapaammista säännöistä, joiden puitteissa yritykset kertoisivat säännöllisesti sisällönvalvontansa tuloksista. Bretonin mukaan Facebook ei ole ottanut huomioon merkittävää asemaansa eikä myöskään täsmentänyt omia velvollisuuksiaan.

Komissaari sanoi päättävänsä vuoden loppuun mennessä, pitäisikö verkkopalveluita säännellä ja niiden vastuut selvittää uusilla tiukoilla säännöillä. Facebookin mielestä on ongelmallista, jos verkkopalvelut laitetaan vastuuseen esimerkiksi vihapuheesta, koska tällöin EU ei ota huomioon internetin luonnetta ja valvontateknologian rajoituksia.

Facebook kuvaili tätä valvontakoneistoaan IS Digitodaylle viime syksynä. Sisällönvalvonnassa työskentelee 35 000 ihmistä, joista 15 000 on moderaattoreita. Suuri osa sisällönsuodatusta tehdään nykyisin koneistetusti, ja palvelusta on poistettu noin 500 000 000 valeprofiilia joka kuukausi.

Kuitenkin Suomessa Facebookilla ei ole ollut lainkaan faktantarkistajia. Facebookia on myös arvosteltu kovasti siitä, että se sallii valehtelun poliittisessa mainonnassa.