Nintendo varoittaa pelikonsolipulasta huhtikuussa – syynä hittipeli ja koronavirus

Nintendon Switch-konsoli voi pian olla kaupoista vähissä koronaviruksen vuoksi.

Koronavirus on aiheuttamassa selviä vaikeuksia videokonsolijätti Nintendolle, uutistoimisto Bloomberg kertoo. Sen lainaamat toimitusketjun lähteet odottavat toimitusten niin Yhdysvaltoihin kuin Eurooppaankin kärsivän jo huhtikuun paikkeilla.

Koronavirus on aiheuttamassa Switch-konsolin tuotantoon pullonkaulan. Kun komponenttien virta viruksen vaivaamasta Kiinasta ehtyy, Nintendon kokoonpanolaitos Vietnamissa ei pysty valmistamaan konsoleita normaaliin tahtiin. Kaupoissa tämä voi näkyä huhtikuusta lukien.

Ajankohta on Nintendolle ikävä, koska se on julkaisemassa suosittuun Animal Crossing -pelisarjaansa uuden osan maaliskuun loppupuolella. Sen voi odottaa vilkastuttavan Switchin kysyntää hetkenä, jolloin konsoli voi olla kiven alla.

Nintendo kommentoi tilannetta Bloombergille Yhdysvaltain osalta.

– Emme näe mitään suurta vaikutusta Yhdysvaltain toimituksiin tällä hetkellä, mutta pysymme valppaina ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin. On mahdollista, että virus vaikuttaa toimituksiin, jos se leviää ja pitkittyy, Nintendon edustaja sanoi Bloombergille.

Konsolia on jo vaikea löytää Japanissa. Koronaviruksella on kuitenkin huomattavasti laajemmat vaikutukset peli- ja elektroniikkateollisuuteen ylipäätään. On esimerkiksi arvioitu, että Sony saattaa joutua siirtämään PlayStation 5 -konsolinsa julkaisua tautiepidemian vuoksi. Sama saattaa päteä Microsoftin uuteen Xboxiin.