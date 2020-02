Peliarvostelussa mestariteos, jota ei pitänyt enää nähdä – Blade Runner oli kateissa 23 vuotta

Mestarillinen seikkailupeli on julkaistu pc:lle ensi kertaa sitten vuoden 1997. Jo kadonneeksi luullun pelin pelastaminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa.

Yksi viime aikojen merkittävimmistä pelijulkaisuista ei ole uutuus. Se on vuoden 1997 pc:n tieteisseikkailupeli Blade Runner. Kadonneeksi luultu ja salamyhkäiseen maineeseen noussut peli tekee paluun ensi kertaa alkuperäisen julkaisunsa jälkeen.

1990-luvulla scifielokuva Blade Runnerin (1982) oikeuksia hallinnut The Blade Runner Partnership järjesti tarjouskilpailun. Idea oli tehdä itsenäinen peli, joka sijoittuisi Ridley Scottin ohjaaman, mestarillisen elokuvan maailmaan.

Kilpaan osallistui pelifirmoja Japanista, Amerikasta ja Euroopasta. Nämä tosin eivät tienneet toisistaan, vaan luulivat mahdollisuuden tarjoutuneen vain itselleen. Tarjouskilvassa ei mitelty pelkästään lisenssin rahallisesta panoksesta, sillä myös taiteellisuus ratkaisi.

Pelin sai tehdä amerikkalainen Westwood Studios. Kyse oli yhdestä 1990-luvun ansiokkaimmista pelistudioista. Studio muistetaan etenkin erinomaisesta Command & Conquer -strategiasarjasta.

Seikkailu täynnä tunnelmaa

Blade Runner -peli kertoo poliisista nimeltä Ray McCoy. Hän työskentelee samassa yksikössä kuin elokuvan päähahmo Rick Deckard, jota näytteli ikimuistoisesti Harrison Ford. McCoy jahtaa Deckardin tavoin replikantteja, erehdyttävästi ihmisiä muistuttavia biologisia robotteja.

Tarina alkaa, kun joukko harvinaisia ja laittomia eläimiä on kuollut. McCoy saapuu rikospaikalle ja aloittaa kuulustelut. Pian paljastuu myös muita rikoksia, joiden jäljet viittaavat replikantteihin. McCoy alkaa jäljittää johtolankoja ympäri loputtoman sateen piiskaamaa Los Angelesia. Matka on arvaamaton: peli arpoo aina aluksi, ketkä tarinassa ovat ihmisiä ja replikantteja.

Blade Runner on seikkailupeli, jossa tutkitaan ympäristöä ja käydään keskusteluita hiirellä osoittamalla ja klikkaamalla. Eteneminen tapahtuu alueissa, jotka jakaantuvat ruutuihin. Ne ovat kaikkea paitsi pysähtyneitä. Neonvalot vilkkuvat elävästi, viemäreistä nousee sankkaa savua ja valtavat varjot peittävät alleen vilkkaan liikenteen.

Tunnelma on väkevä kuvan alhaisesta tarkkuudesta huolimatta. Tutkittavat ruudut vaihtuvat toisiinsa näyttävillä videopätkillä.

Nykypäivänä pelin pelaaminen paljastaa kuvan alhaisen tarkkuuden ja hahmojen liikkeiden jäykkyyden. Mutta aikansa huipputeknologialla saavutetussa ulkoasussa on yhä vahva viehätyksensä. Rosoisuus sopii itse asiassa mainiosti yhteen elokuvan alkuperäisen tyylin kanssa.

Tunnelman ohella peli hurmaa muutenkin. Seikkailupelien perinteiden mukaisesti Blade Runner uskaltaa jopa olla tylsä. Etenemisessä saa olla jumissa vaikka loputtomiin ilman apua. Onneksi, sillä näin pulmien ratkomisesta huokuu onnistumisen ilo. Tarjolla on lisäksi kauniita tunnelmointikohtauksia, joissa ei tapahdukaan yhtään mitään.

Tämä kannattaa kokea

Kunnianhimoisessa pelissä on vahva tunne salapoliisina olemisesta. Johtolangat kerääntyvät automaattisesti erilliseen valikkoruutuun, jota pitää tutkia usein. Käytössä on myös elokuvasta tuttua, kiehtovaa laitteistoa. Kaupungissa liikutaan lentävällä poliisiautolla, valokuvia voi zoomata tietokoneelta ja replikantteja pääsee paljastamaan erikoisella haastattelulaitteella.

Peli ei toista elokuvan tarinaa, vaan kulkee sen kanssa rinnakkain. Matkan aikana kohdataan useita leffasta tuttuja hahmoja ja liikutaan samoissa tapahtumapaikoissa. Elokuvan tavoin kyse on pohjimmiltaan ihmisten ja koneiden yhteydestä. Mukana on myös paljon uutta, ja tarinassa on useita vaihtoehtoisia polkuja ja loppuratkaisuita.

Itsenäisen tarinan kertovassa pelissä kuullaan useita elokuvan näyttelijöitä. Äänensä Rachelin hahmolle antaa Sean Young.

Vaikka peli tehtiin virallisella lisenssillä, kaikkeen ei ollut lupaa. Esimerkiksi Deckardia ei kohdata, vaan häneen viitataan epäsuorasti. Ja vaikka pelissä nähdään elokuvasta tuttuja hetkiä, sen kuvamateriaalia ei saanut suoraan toistaa. Tiimin pitikin jäljentää kaikki.

Valitettavasti Vangeliksen upeaa musiikkia ei myöskään saanut soittaa pelissä. Silti tuttuun tunnelmaan pääsee, sillä nyt kuullaan hyvin samantapaisia sävellyksiä. Ne ovat kuitenkin aina jäljitelmiä.

Kaikkinensa peli antaa kutkuttavan mahdollisuuden siirtyä yhden kaikkien aikojen scifielokuvan maailman sisään. Oleellinen syy tunnelmaan on, että pelissä käytettiin elokuvan visualisesta suunnittelusta vastanneen Syd Meadin työtä. Hiljattain edesmennyt mestaritaiteilija Mead oli konsulttiapuna ja antoi käyttöön elokuvassa käyttämättömiä, alkuperäispiirroksiaan rakennuksiin ja esineisiin.

Vihdoinkin saatavilla

Blade Runner on mestariteos. Mutta harvapa sitä vielä hetki sitten tiesi, ellei peliä ollut aikoinaan pelannut. Pelin lähdekoodi nimittäin hävisi vuonna 2003, kun Westwood Studios sulautettiin osaksi Electronic Artsia. Silloin sanottiin, että uusintaversio olisi mahdottomuus.

Pelin salaperäinen asema kasvoi vuosien varrella. Sitä ei koskaan julkaistu digitaalisesti. Ja jos alkuperäisen neljän cd:n version jostain löysi, se tuskin toimi nykykoneilla. Pelin ympärillä velloivat myös koukeroiset lisenssisotkut.

Blade Runner paitsi näyttää myös kuulostaa upealta. Ilmastointiturbiinit jyskyttävät, kaduilla kuulee useita kieliä ja musiikki viehättää.

Mutta nyt Blade Runner on vihdoin saatavilla pc:n GOG.com-nettikaupasta. Vanhojen pelien pelastamiseen erikoistunut GOG oli yrittänyt saada pelin julkaisuoikeuksia peräti kymmenen vuotta ennen onnistumista. Pelin toimimiaan saaminen ilman alkuperäistä lähdekoodia vaati puolestaan kahdeksan vuoden koodaustyön.

Vaivannäkö oli ehdottomasti sen arvoista. Blade Runner on yksi kaikista upeimmista seikkailu- ja lisenssipeleistä. Se ei kopioi alkuperäistä elokuvaa, vaan vie omaperäisesti sen tunnelmaan. Ja onneksi se on taas mahdollista kokea itse.