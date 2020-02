Microsoft aloitti vaarallisen pelin: ”Vieläkö käytät Firefoxia?”

Firefoxin käyttäjät saavat Windows 10:ltä suoria ehdotuksia vaihtaa Edgeen, kirjoittaa Windows Latest.

Microsoft mainostaa uusittua Edge-selaintaan tavalla, joka osua omaan nilkaan. Windows Latest kertoo Windows 10 -käyttöjärjestelmän ehdottavan nyt joillekin Firefoxin käyttäjille, että he vaihtaisivat Edgeen. Mainos on nähty aloitusvalikon ehdotetuissa sovelluksissa ja siinä on englanniksi lukenut ”Still using Firefox? Microsoft Edge is here”, eli "Vieläkö käytät Firefoxia? Microsoft Edge on täällä".

Mainos voi ilmeisesti näkyä, jos Firefox on oletusselaimena, mutta siihen voi vaikuttaa myös, miten aktiivisesti sitä tai muita selaimia käyttää. On epäselvää, voiko ilmoitus näkyä myös muissa kuin englanninkielisissä Windowseissa.

Joka tapauksessa suora ehdotus kilpailevan selaimen hylkäämisestä vaikuttaa vaaralliselta siirrolta Microsoftille. Sellainen saatetaan nähdä Windowsin hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttönä. Microsoft on aikaisemmin joutunut vaikeuksiin kilpailuviranomaisten kanssa selaimistaan. Euroopan unioni rankaisi yhtiötä sadoilla miljoonilla euroilla vuonna 2013.

Mainonta Windows 10:ssä ei sinänsä ole uusi asia. Viime aikoina Microsoftin on nähty kokeilevan niiden laajentamista ainakin Windowsin sähköposti- ja kalenterisovelluksissa.

Mainontaa voi hillitä asetusten kautta. Esimerkiksi aloitusvalikon ehdotukset saa pois kirjoittamalla Windowsin alapalkin suurennuslasin takaa löytyvään hakuun ”näytä ajoittain ehdotuksia aloitusnäytössä”, klikkaamalla samannimistä hakutulosta ja kytkemällä valinnan pois.