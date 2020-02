Nämä 9 elokuvaa ja sarjaa poistettiin Netflixistä hallitusten vaatimuksesta

Saksa on ainoa Euroopan maa, jossa on poistettu Netflixistä sisältöä maan vaatimuksesta.

Netflix on paljastanut, mitä sisältöjä se on poistanut paikallisista palveluistaan hallitusten vaatimusten perusteella. Asia käy ilmi viime viikolla ilmestyneestä Environmental Social Governance 2019 -raportista (pdf).

Alun perin dvd-elokuvia toimittanut Netflix on toiminut suoratoistopalveluna runsaat 10 vuotta. Sinä aikana se on poistanut palvelustaan 9 nimikettä eri puolilla maailmaa.

Viime vuonna poistoja tehtiin kaksi: Singaporessa poistettiin Martin Scorcesen ohjaama vuoden 1988 Kristuksen viimeinen kiusaus, joka on maassa kielletty. Saudi-Arabiassa poistettiin koomikko Hasan Minhajin Patriot Act -sarjan Saudi Arabia -niminen jakso, jossa kritisoitiin maan kruununprinssi Mohammed bin Salmania.

Bin Salman on ollut viime aikoina otsikoissa epäillyistä yhteyksistään toimittaja Jamal Khashoggin murhaan sekä Amazonin toimitusjohtaja Jeff Bezosin puhelimen hakkerointiin.

Tänä vuonna Netflixistä on poistettu niin ikään Singaporessa Viimeinen kankkunen (The Last Hangover, 2018).

Netflixin aikaisemmat poistot ovat vastenmieliseksi arvioitu sotaelokuva Silta (Die Brücke) Uudessa-Seelannissa vuonna 2015, sotaelokuva Full Metal Jacket Vietnamissa vuonna 2017, kielletty kauhuelokuva Elävien kuolleiden yö (Night of the Living Dead) Saksassa vuonna 2017 sekä kannabisruokaohjelma Cooking on High, kannabisdokumentti The Legend of 420 sekä komediasarja Disjointed Singaporessa vuonna 2018.