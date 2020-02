Viranomainen varoittaa +881- ja +882-puheluista – älä missään nimessä soita takaisin

Huijauspuhelut tulevat muun muassa suuntanumeroista +881 ja +882.

Traficomin alainen Kyberturvallisuuskeskus sanoo saaneensa useita yhteydenottoja liittyen ulkomaisista puhelinnumeroista tuleviin soittoihin.

Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti.

Keskus mainitsee erikseen +881- ja +882-alkuiset numerot, jotka ovat satellittipuhelinnumeroita.

Kyseessä on niin sanottu hälärihuijaus, joka tunnetaan myös nimellä wangiri tai one ring and cut. Puhelin soi kertaalleen tai kahdesti, minkä jälkeen puhelimen soittajan toivotaan soittavan takaisin. Takaisinsoitto tulee kuitenkin kalliiksi. Hintaa saattaa tulla yli 10 euroa minuutilta.

Aiemmin on nähty myös soittoja +675-alkuisista numeroista.

Kyseessä on erityyppinen huijaus, kuin aikaisemmin nähdyt, yleensä +44-alkuisista numeroista tehdyt. Niissä on udeltu vastaajan taloudellista tilannetta, ja monissa tapauksissa on alettu myös myydä epämääräisiä sijoituksia.

Puheluun vastaamisessa ei ole vaaraa, eikä siitä voi aiheutua kuluja. Takaisin soittaminen voi kuitenkin käydä kalliiksi.