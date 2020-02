Chrome-selain päivittyi: Kaksi kaivattua uudistusta

Chrome 80 pitää käyttäjänsä paremmin piilossa tietojenkerääjiltä. Lisäksi verkkosivujen kysymysikkunat on mahdollista vaientaa.

Google julkaisi maailman suosituimmasta selaimesta Chromesta uuden version 80. Kyseessä ei ole vain pyöreä numero, vaan tavallista isompi uudistus selaimeen, arvioi ZDNet.

Kenties Chrome 80:n merkittävin muutos on sen tapa käsitellä niin sanottuja evästeitä, eli pieniä tiedostoja, joita verkkosivut syöttävät tietokoneelle pitääkseen lukua kävijöistä ja myös seuratakseen näitä verkossa. Hyvin usein evästeiden avulla nähdään käyttäjän liikkeitä verkossa, jotta hänelle voidaan esittää osuvampia mainoksia.

Toisin kuin aiemmin, Chrome 80:ssä evästeitä ei enää ladata rajoituksetta. Käytännössä selain sallii oletuksena vain evästeet, jotka on luotu ja ladataan käyttäjän vierailemalta verkkosivulta. Muualta tulevia ulkoisia evästeitä ei hyväksytä, ellei verkkosivun pitäjä ole käsipelillä tehnyt tarvittavaa muutosta sivustoonsa.

Uudistus on omiaan parantamaan käyttäjien tietoturvaa ja -suojaa, mutta on epäselvää riittääkö se hiljentämään arvostelijoiden enemmistön. Chromea on taannoin luonnehdittu jopa hyvin paljon vakoiluohjelman kaltaiseksi sen salliman evästeseurannan takia.

Voi kuitenkin viedä aikaa, ennen kuin eväste-esto on sinulla toiminnassa. Google sanoo, että toiminto tuodaan ensimmäisille käyttäjille 17. helmikuuta alkavalla viikolla.

Uudet hiljaisemmat ilmoitukset saa käyttöönsä tästä valikosta, mutta ensin asetus pitää kaivaa esiin muualta.

Chrome 80:n toinen merkittävä uudistus koskee niitä moninaisia ilmoituksia, joita verkkosivut pompauttavat ruutuun käyttäjän häiriöksi. Jatkossa kaikkien ilmoitusten pitäisi olla huomaamattomampia ja katsottavissa selaimen osoitepalkin vieressä olevan kuvakkeen takaa. 9to5Googlen mukaan tarkoitus on mitä ilmeisimmin tuoda uudistus automaattisesti niille, jotka yleensä estävät ilmoitukset.

Asetuksen voi kuka tahansa ottaa käyttöön jo nyt, mutta se vaatii käyntiä Chromen kokeellisten asetusten valikossa. Jos olet siihen valmis, paina tätä linkkiä ja valitse Enable ensimmäisen valinnan kohdalla. Käynnistä selain uudestaan. Nyt löydät asetuksen painamalla selaimen oikean yläkulman kolmea pystypistettä ja klikkaamalla Asetukset > Lisäasetukset (sivun alaosasta) > Sivuston asetukset > Ilmoitukset > Hiljaisemmat viestit. Tässä valikossa on voinut jo ennestään estää ilmoitusten lupakyselyt kokonaan.

Näin tarkistat versiosi

Chrome 80 on saatavilla Windowsille, Macille ja Linuxille. Sinulla voi hyvinkin jo olla uusin versio käytössäsi. Voit tarkistaa version painamalla Chromen oikean yläkulman kolmea pystypistettä ja valitsemalla Ohje > Tietoja Google Chromesta. Avautuva sivu käynnistää selaimen päivityksen, jos se ei ole ajan tasalla. Lopuksi selain tulee käynnistää uudelleen.

Uusi versio on julkaistu myös Androidille ja siinä on mukana samat eväste-estot ja ilmoitusten piilotukset. Chrome 80 ei ole vielä välttämättä tavoittanut puhelintasi. Voit tarkistaa version painamalla Chromessa oikean yläkulman kolmea pystypistettä ja valitsemalla Asetukset > Tietoja Chromesta.

Voit etsiä mahdollista päivitystä avaamalla Google Play -kaupan ja valitsemalla sen vasemmasta yläreunasta kolmen vaakaviivan alta Omat sovellukset ja pelit. Etsi Päivitykset-osiosta Chrome, ja paina Päivitä, jos mahdollista.