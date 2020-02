Se vähemmän tunnettu striimauspalvelu: Disney julkaisee Hulun kansainvälisesti

Disney+ ei ole vielä tavoittanut Suomea, mutta nyt Disney kertoi toisenkin striimauspalvelun kansainvälisestä julkaisusta.

Suoratoistopalvelu Hulu julkaistaan kansainvälisesti, kertoi Disneyn toimitusjohtaja Bob Iger sijoittajapuhelussa TechCrunchin mukaan. Aikataulusta hän oli melko niukkasanainen, mutta Hulun kansainvälinen lanseeraus aloitetaan luultavasti vuonna 2021. Ei ole tiedossa, mihin maihin palvelu tulee ensin.

Tähän asti Disney on pyörittänyt Hulua vain Yhdysvalloissa tarjoten muun muassa NBC-, ABC- ja Fox-kanavien tuotantoa. Hululla on myös runsaasti omaa tuotantoa muun muassa draaman, komedian ja dokumenttien saralla, ja lisää on luvassa.

Jää nähtäväksi, millaisen ohjelmavalikoiman Hulu tarjoaa kansainvälisillä markkinoilla. Voi olla, että palvelun pitää luottaa paljolti omaan tuotantoonsa maissa, joissa sillä ei välttämättä ole oikeuksia esittää ulkopuolella tuotettua sisältöä. Hulu on aiemmin laajentunut vain Japaniin, missä palvelu ei toimi Disneyn alaisuudessa.

Disney haluaa ennen Hulun kansainvälistä puskua panostaa marraskuussa julkaistuun Disney+-suoratoistopalveluunsa, joka on saanut rakettistartin. Yhtiön mukaan sillä on 26,5 miljoonaa maksavaa asiakasta, kun 12 vuotta toimineella Hululla on kaikkiaan 30,4 miljoonaa käyttäjää. Disney+ on tulossa Suomeen kesällä.

Cnetin mukaan Disneyn palvelut on suunnattu jossain määrin eri yleisöille. Siinä missä Disney+ esittäytyy perheystävällisenä, Hulu on suunnattu enemmän aikuiseen ja rajoja koettelevaan makuun.

Jos Disney+ on saanut räjähtävän lähdön, samaa ei voi sanoa Applen kilpailijasta Apple TV+:sta. Hyvin harva näyttää tarttuneen Applen tarjoukseen, jossa palvelun saa ilmaiseksi vuoden ajan.