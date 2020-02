Nvidian pelipalvelussa on uusi niksi: Toimii Steamin kanssa ja tarjolla ilmaisversio

GeForce Now on Nvidian tarjokas videopelien striimaamisen kasvavilla markkinoilla.

Näytönohjaimista tuttu Nvidia käynnisti tiistaina uuden pelipalvelun nimeltä GeForce Now. Sen kautta videopelejä voi pelata etänä oman tietokoneensa sijaan välittämällä pelitapahtumat reaaliajassa ruudulle internetin välityksellä.

Windowsia, Macia, Nvidia Shieldiä ja Android-puhelimia tukeva GeForce Now käsittää ilmaisen jäsenyyden, jossa voi joutua odottamaan pelivuoroaan, sillä yhden pelisession maksimipituus on yksi tunti kerrallaan. Maksavat jäsenet ohittavat jonot ja voivat pelata enintään kuuden tunnin sessioita. Hinta on ainakin aluksi 5,49 euroa kuukaudessa yhden vuoden ajan ja sillä saa pääsyn myös ray tracing -tekniikkaan joidenkin pelien grafiikan parantamiseksi.

Palvelusta uutisoivat muun muassa TechCrunch ja ZDNet. GeForce Now ei tarjoa kuukausimaksua vastaan rajatonta pääsyä suureen määrään pelejä. Sen sijaan tarjolla on valikoima ilmaispelejä, mutta muussa tapauksessa pelaajan pitää omistaa pelit itse.

GeForce Now tukee myös Steam- ja Epic-pelikauppoja, joten niissä ostetut ja myöhemmin ostettavat palvelussa tuetut pelit ovat myös striimattavissa.

Kaikki pavleiden pelit eivät ole suoratoistotuen piirissä, ja pelien määrässä vaikuttaisi olevan parantamisen varaa. Allekirjoittaneen Steam-kirjastosta poimituista peleistä osa oli tuettuja, osa ei. Esimerkiksi Grand Theft Auto -pelejä ei tueta. Yksittäisen pelin tilanteen voi tarkistaa täällä.

Järjestelmävaatimukset listaavan sivun mukaan internet-yhteysnopeuden on oltava vähintään 15 Mbps, kun pelejä pelataan 720p-tarkkuudella ja 60 ruutua sekunnissa. Nopeuden on oltava vähintään 25 Mbps, kun tarkkuus nostetaan 1080p:hen, eli täyteen teräväpiirtoon. Nähtävästi 4k-tarkkuudelle ei vielä löydy tukea.

Nvidian palvelinsivun perusteella Suomea lähimmät palvelimet sijaitsevat Tukholmassa. On epäselvää, miten palvelun toimivuus vertautuu esimerkiksi Googlen Stadiaan, jonka lähimmät palvelimet sijaitsevat Suomessa.