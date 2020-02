Applen ilmaistarjous floppasi täysin – vain 10 % innostui

Apple tarjoaa laiteidensa kyytipojaksi vuoden ilmaistilausta suoratoistopalvelustaan. Harva on tarttunut tilaisuuteen.

Apple TV+ ei ole innostanut niitä, jotka saisivat palvelun ilmaiseksi.

Applen viime syyskuussa lanseeraaman Apple TV+ -suoratoistopalvelun startti näyttää jääneen vaisuksi. Yhtiö antaa palvelun ilmaiseksi vuoden ajan niille, jotka ostavat esimerkiksi iPhonen, iPadin tai Macin. Näistä arvoilta vain joka kymmenes on tarttunut tarjoukseen, kirjoittaa Deadline.

Arvio perustuu Bernstein Researchin analyytikko Toni Sacconaghin Applen osavuosikatsauksen perusteella tekemiin laskelmiin. Hän tarjoaa ilmiölle kolme mahdollista selitystä. Ensimmäisen mukaan Apple on epäonnistunut palvelun markkinoinnissa keskittyessään laitteisiinsa. Toisen selityksen mukaan Apple pyrkii kasvattamaan palvelun kokoa (ja kuluja) hitaasti pyrkiäkseen varjelemaan tulostaan. Kolmannen selityksen mukaan palvelu ei kiinnosta kuluttajia vähäisen sisältönsä vuoksi.

Apple ei kommentoinut Sacconaghin laskelmia Deadlinelle. Yhtiö on myös kertonut, ettei se ole paljastamassa palvelun käyttäjämääriä lähiaikoina.

Apple TV+ on hyvin erilainen kilpailijoihinsa verrattuna. Apple satsaa yksinoikeussisältöön, mutta palvelussa on hyvin vähän katsottavaa useimpiin kilpailijoihin verrattuna. Vastaavasti sen hinta on kilpailijoita alempi, Suomessa 5,99 euroa kuukaudessa.

Tuoreista kilpailijoista Disney kertoi saaneensa Disney+:lle 10 miljoonaa tilaajaa heti ensimmäisenä päivänä, vaikka palvelu oli saatavilla vain muutamassa maassa. Tulosjulkistuksessaan (pdf) Disney kertoi palvelulla olevan nyt 28,6 miljoonaa tilaajaa.

Netflixillä on 167 miljoonaa tilaajaa.