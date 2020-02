Jäikö Gmailisi auki vieraalle koneelle? Näin suljet sen etänä

Gmail-sähköpostista voi kirjautua ulos vaikka missä.

Verkkopalvelusta uloskirjautuminen on tärkeä toimenpide etenkin, jos käytät niitä jollakin julkisella tietokoneella esimerkiksi kirjastossa. Lähdettyäsi saatat pohtia, tuliko se palvelu oikeasti suljettua vähän niin kuin se kuuluisa hella tai kahvinkeitin lomalle lähdettyä.

Googlen Gmail on kuitenkin hellaa helpompi sulkea etäältä estäen sähköpostien näkymisen vieraille silmille. Asiasta on kirjoittanut muun muassa Cnet, ja Googlella on siitä myös oma lyhyt ohjeartikkelinsa.

Avaa Gmail jollakin tietokoneella. Vieritä Gmailin etusivu pohjaan saakka, ja paina oikean alakulman Tiedot-linkkiä. Se vie sivulle, jossa kerrotaan toiminnasta tällä tilillä. Siellä on myös nappi nimeltä Kirjaudu ulos kaikista muista Gmail-verkkoistunnoista. Paina sitä, niin olet valmis.

Tosin jos alun alkaen unohdit Gmailin päälle jossain muualla, sinulta jäi myös kirjautumatta ulos Google-tililtäsi ja tyhjentämättä selaimen välimuisti ja historiatiedot. Ne voivat edelleen vaarantaa tietosi, mutta ainakaan kenelläkään ei enää ole välitöntä pääsyä ruudulla auki olleeseen postilaatikkoosi.

Jos et halua odottaa pääsyä tietokoneelle, voit tehdä saman myös puhelimen kautta. Se voi kuitenkin olla hieman konstikkaampaa.

Avaa Gmail puhelimen selaimessa, eli jätä Gmailin oma sovellus sikseen. Kun olet selaimessa Gmailin etusivulla, paina vasemman yläkulman kolmea vaakaviivaa. Vieritä avautuva valikko alas asti, ja etsi pohjalta kohta Näytä Gmail. Valitse vaihtoehdoista Työpöytä.

Nyt puhelin kannattaa kääntää poikittain, että uutta näkymää on helpompi katsoa. Vieritä sivu alas asti, ja paina oikeasta alakulmasta Tietoja-linkkiä. Sen kautta pääset samaan valikkoon, jossa voit kirjautua ulos muista verkkoistunnoista.