Tässä ovat helmikuun pelitärpit – mukana huippupeli, jota ei olisi millään uskonut enää näkevänsä

IS valitsi helmikuulle neljä ansiokasta ja puhuttelevaa pelijulkaisua.

Helmikuun huippupeleissä voi valmistautua Tokion olympialaisiin, tehdä kipeitä elämänvalintoja, ratkoa kauhua herättäviä arvoituksia sekä palata Capcomin kolikkopelien klassikoiden ääreen.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Mukana ovat kaikki Tokiossa nähtävät neljä uutta olympialajia. Pelissä paras on kiipeily.

(Kehittäjä: Sega. Saatavilla: Switch)

Leikkisiä Mario & Sonic -urheilupelejä on julkaistu tasaisesti vuoden 2008 olympialaisista alkaen. Viime talviolympialaiset jäivät kuitenkin väliin. Tekijät halusivatkin keskittyä tuleviin kotikisoihinsa, jotka ovat Japanissa ylpeyden aihe.

Ratkaisu kannatti: tässä on heittämällä parasta sarjassa. Toki yksinpeli puuduttaa, mutta nyt puhutaankin yhteisten hetkien helmestä.

Lajeja on jopa 34. Muun muassa rugby, miekkailu ja uinti pääsevät urheilun ytimeen nopeasti ja hauskasti, mutta taktisuuttakin piisaa. Hintansa väärti peli on jo huikean keihäänheittonsa takia.

Ansiot voivat silti jäädä piiloon. Pelaaminen tuntuu summittaiselta, jos ohjaimia heiluttaa liiketunnistuksella. Juju onkin vaihtaa ohjaukseksi nappien oikea-aikainen ja nopea painelu.

Eikä tule unohtaa erillistä, oivaltavaa osuutta Tokion vuoden 1964 kotikisoille. Silloin kaikki muuttuukin retroksi.

Life is Strange 2

Tarinasta tuntee alusta alkaen, että se voi viedä minne vain. Ja niin tapahtuukin.

(Dontnod. Pc, PS4, Xbox One)

Nuorena elämä on auki. Mahdollisuudet haarautuvat joka suuntaan. Ja epätietoon voi saada apua. Mutta mitä, jos tuki ja turva katoavatkin hetkessä?

Koskettava ja elämänmakuinen draamapeli Life is Strange 2 kertoo kahdesta nuoresta veljeksestä, jotka joutuvat miettimään kaiken uudestaan. Ja ilman, että siihen olisi keinoja.

Pojat menettävät yksinhuoltajaisänsä epämääräisissä olosuhteissa. He joutuvat pakenemaan kodistaan metsiin, huoltoasemille ja hylättyihin taloihin.

Kokemusta pelaamisesta ei nyt vaadita. Tarkoitus on tutkia rauhassa ympäristöä, jutella sivuhahmoille ja seurata elokuvamaista tarinaa. Välillä tehdään valintoja hahmojen puolesta.

Kiehtova ja arvaamaton peli kirpaisee. Toisiinsa tukeutuvasta parista välittää niin paljon, että pelaaminen on välillä vaikeaa. Sillä vaikka valintoja saakin tehdä itse, aina ei ole tarjolla sitä hyvää vaihtoehtoa.

Stories Untold

Epämääräisen oudossa pelissä pelottaa jopa syöttää tekstiä sivussa olevalle tv-ruudulle.

(No Code. Pc, Switch)

Eriskummallinen Stories Untold osoittaa, miten niukat puitteet kauhu tarvitsee toimiakseen. Tai pikemminkin nyt siitä saadaan neljä esimerkkiä. Kokonaisuus nimittäin muodostuu yhtä monesta lyhytkauhupelistä.

Lähtökohdat ovat simppelit. Yleensä istutaan vain pöydän tai työpisteen ääressä. Osoitinta liikutetaan ruudulla ja säädetään erilaisia laitteita.

Tarkoitus on ratkoa pulmia ilman, että tehtävät sanotaan suoraan. Vempaimia testaamalla kuitenkin tajuaa, onko kyse vaikkapa sanallisista arvoituksista tai matemaattisista pulmista. Kokemusta kuvaa hyvin, että jopa morsekoodien purkaminen tuntuu hyytävältä.

Kinkkisten ongelmien ohella peli miellyttää tarinankerronnallaan. Ote on kokeellinen: usein pelottaakin se, mitä ei näe.

Ilahduttavaa on lisäksi, että osa-alueita ei venytetä, vaan uusia ideoita riittää. Myös tunnelmallinen kuva- ja äänimaailma vakuuttaa.

Capcom Home Arcade

1990-luvun kolikkopelihallien ja ruotsinlaivojen ikimuistoinen Alien vs. Predator palaa vihdoin.

(Capcom, Koch Media. 16 pelin konsoli)

Tässäpä on kiehtova tapaus. Tai kuten sivusta tuppaa kuulemaan: mikä ihme tuo on?

No, Capcom Home Arcade on suoraan televisioon kytkettävä pelikonsoli, joka näyttää entisaikojen kolikkopelihallien ohjaimelta. Siinä on tikkuohjaimet ja napit kahdelle pelaajalle. Kone painaa liki neljä kiloa ja on 70 senttiä leveä. Laadun tuntee heti.

Sisällä on 16 kolikkopelihallien peliä vuosilta 1988-2001. Valinnat on tehty ajatuksella niin toiminnasta, urheilusta kuin pulmapelaamisestakin. Mukana ei ole huonoa peliä.

Tunnetuimpia klassikoita ovat kamppailu Street Fighter II': Hyper Fighting (1993), toiminta Final Fight (1989) ja tasoloikka Ghouls 'n Ghosts (1988).

Yllättävimpiä valtteja ovat sivuttainen ammunta Progear (2001) ja toiminta Alien vs. Predator (1994). Ne ovat saatavilla ensi kertaa alkuperäisten julkaisuidensa jälkeen.

Etenkin lisenssisotkujen takia sivussa ollut Alien vs. Predator ilahduttaa. Tätä huippupeliä kun ei olisi enää millään uskonut näkevänsä.