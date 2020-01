Puhelimiin tulee tänä vuonna yli sata uutta emojia – osa hämmentää jo nyt

Tänä vuonna puhelimiin ja viestipalveluihin ilmestyy lisää sukupuolineutraaleja emojeja. Mukana on merkkejä, joiden tarve tai merkityskin voi olla epäselvää.

Emoji-merkkejä kehittävä Unicode Consortium on julkistanut ehdotuksensa tämän vuoden uusiksi emojeiksi, kertoo Emojipedia-sivusto. Kaikkiaan uusia emojeita on 117, mutta suuri osa niistä on eri ihonvärillä varustettuja versioita samasta merkistä.

Emojien odotetaan ilmestyvän puhelimiin tämän vuoden loppupuolella. Unicoden ehdottamat kuvat tuskin tulevat puhelimiin sellaisinaan, vaan puhelinvalmistajat ja muut palvelut kehittävät hieman erilaisia versioitaan.

Mukana on muun muassa naispuolinen joulupukki, nainen smokkitakissa sekä viiksekäs mies häähunnussa. Nämä ovat jatkoa järjestön pyrkimykselle antaa emojeissa johdonmukaisemmin erilaisia sukupuolivaihtoehtoja. Viime vuonna järjestö lisäsi emojeihin 138 sukupuolineutraalia merkkiä.

Tämän lisäksi uusiin emojeihin kuuluu muun muassa ilon kyyneleitä itkevä hymiö, italialainen käsiele, ninja, useita eläimiä, ruokia sekä työkaluja.

Mukana on myös emojeja, joille on vaikea nähdä suurta suosiota. Omat emojinsa saavat esimerkiksi mato, kivi ja halko.

Loppujen lopuksi käyttäjät kuitenkin ratkaisevat, millä tavalla merkkejä käytetään. Joskus emojeille annetut merkitykset saattavat poiketa huomattavastikin niiden alkuperäisestä tarkoituksesta.

Niin sanotulla italialaisella käsimerkillä on jo eri merkityksiä eri maissa.

Uusista emojeista on keskusteltu muun muassa 9to5Mac-verkkolehdessä. Kommentoijat ihmettelevät muun muassa emojien määrää, sillä oikean emojin löytäminen satojen joukosta on jo nyt vaikeaa.