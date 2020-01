HS: Amazon-verkkokauppa vikaantui pahasti: estää pakettien toimittamisen Suomeen

Saksan Amazon.de-verkkokaupan sivut ilmoittavat, ettei suurta osaa tuotteista toimiteta Suomeen. Syynä saattaa olla ohjelmistovika, jonka saattaa pystyä kiertämään.

Saksasta käsin toimivan Amazon.de-verkkokaupan järjestelmiin on ilmeisesti viime viikolla tullut ohjelmistovirhe, joka voi vaikeuttaa monien tuotteiden toimittamista Suomeen, kertoo Helsingin Sanomat.

Viime viikosta lähtien useat suomalaiset ovat huomanneet, että yhä useamman tuotteen kohdalla on teksti This item does not ship to Finland eli suomeksi Tätä tuotetta ei toimiteta Suomeen. Myyntirajoitus on laajentunut hyvin laajaan joukkoon sellaisiakin tuotteita, joiden tilaaminen Suomeen on ennen onnistunut ilman ongelmia, lehti kertoo.

Amazonin asiakaspalvelun mukaan vika havaittiin viime viikolla, mutta sitä ei ole vielä onnistuttu paikantamaan. Asiakaspalvelun mukaan tuotteiden ostaminen ja toimitus saattaa silti onnistua vain lisäämällä tuotteen ostoskoriin, vaikka kaupan verkkosivulla olisikin ilmoitus myyntirajoituksesta.

Kaikkia Amazon.de-verkkokaupassa myytäviä tuotteita ei ole aiemminkaan toimitettu Suomeen. Suomalaiset asiakkaat eivät siis nyt voi tietää, milloin kyseessä on todellinen rajoitus ja milloin ilmoitus johtuu ohjelmistovirheestä.