Ilmaiseksi muutaman päivän ajan: Todellinen herkkupala pulmien ystäville

The Bridge on ongelmanratkaisupeli.

The Bridge tarjoaa ongelmanratkaisua mielenkiintoisissa ympäristöissä. Virheitäkin saa tehdä.

Epic Games Store -pelikauppa tarjoaa ilmaiseksi The Bridge -nimistä ongelmanratkaisupeliä Windowsille. Sivulta kuvatussa mustavalkoisessa pelissä ratkotaan kaikkiaan 48 puzzlea painovoimaa manipuloiden ja rinnakkaisiin ulottuvuuksiin tutustuen. Grafiikka ottaa vaikutteita hollantilaistaiteilija M. C. Escherin tuotannosta.

Metacritic-palvelun perusteella peli on saanut kohtuulliset pisteet sekä kriitikoilta että pelaajilta.

Vuonna 2013 ilmestyneen The Bridgen Pegi-ikäraja on 3. Pelin trailerin ja graafisen tyylin perusteella lienee kuitenkin mahdollista, että jotkut pienemmät pelaajat saattavat kokea pelin paikoin ahdistavaksi. Lisäksi pelin puzzleja kuvaillaan haastaviksi, joten niissä saattaa mennä aikuisellakin sormi suuhun. Peli tosin sallii takaisinpäin kelaamisen, jos virheitä tapahtuu.

The Bridge on ladattavissa maksutta ensi torstaihin 30. tammikuuta kello 18 saakka. Tarvitset ilmaisen tilin Epicin kaupassa, jotta voit käyttää tarjouksen hyväksesi. Aloita painamalla Get-nappia pelin sivulla.

Muista kuitenkin, että Epic Games Storen käyttöön liittyy joitakin varauksia, joista olemme aikaisemmin kirjoittaneet.

The Bridge ei normaalistikaan ole järin kallis. Epicin kaupassa sen normaalihinta on 9,99 euroa samoin kuin Valven Steam-palvelussa. Steamissa peli oli tosin alennuksessa ja maksoi vain 1,49 euroa. Tarjous päättyy maanantaina. Microsoftin Windows 10:een sidotussa kaupassa The Bridge maksaa 6,99 euroa.

Vaikka Epic tarjoaa The Bridgeä vain Windowsille, pelistä on versiot muun muassa Linuxille, Macille ja useille pelikonsoleille. Pelissä on myös tuki suomen kielelle.