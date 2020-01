150 000 ilmoitusta viranomaisilta jäi tulematta – Traficomin lasku päätyi ulosottoon

Viranomaisen sähköpostipalvelussa oli virhe, jolla oli ikävät seuraukset ainakin yhdelle käyttäjälle. Hän ei välttämättä ole yksin.

Kansalaisten sähköinen asiointipalvelu Suomi.fi kärsi marras–joulukuun vaihteessa häiriöstä, joka koski palveluun saapuneista viesteistä lähteviä ilmoituksia. Häiriön aikana vähintään puolet ilmoituksista jäi lähtemättä, vaikka viestit sinänsä saapuivat palveluun normaalisti.

Näin ollen kansalainen ei olisi tiennyt esimerkiksi viranomaisten lähettämistä laskuista, ellei niitä käynyt katsomassa palvelussa itse.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija törmäsi virheeseen, kun hänen Traficomilta saamansa 50 euron lasku oli mennyt ulosottoon. Summa oli noussut jo 107 euroon.

– Pitääkö ilmastoa säästävän kansalaisen kirjautua päivittäin viranomaispalveluun, tarkistaakseni viestit, vaikka olen aktivoinut sähköposti, tekstiviesti- ja sovelluksen push-ilmoitukset? Muuten lähtevät luottotiedot?, lukija ihmettelee.

Suomi.fi:stä vastaava valtion Digi- ja väestötietovirasto (aiemmin Väestörekisterikeskus) tiedotti virheestä viime perjantaina. Viraston mukaan kyse oli kaikkiaan noin 150 000 viestistä, joista ei lähtenyt ilmoitusta käyttäjille. Koska osa viesteistä on luultavasti mennyt samoille vastaanottajille, virhe ei koskenut aivan yhtä montaa kansalaista.

Suomi.fi:n viestipalvelulla on kaikkiaan noin 300 000 käyttäjää. Yksi palvelun tavoitteista on vähentää paperilaskuista syntyvää ympäristön kuormitusta.

– Kyseessä on aika monimutkainen ja pitkänkin kehityshistorian omaava järjestelmä, viraston Palvelut-osaston ylijohtaja Timo Salovaara kertoo.

Järjestelmä on uudistamisen tarpeessa, mutta tämä nimenomainen virhe on korjattu, eikä sen pitäisi enää toistua ainakaan samasta syystä. Viraston mukaan kyseessä on ensimmäinen merkittävä häiriö vuonna 2018 aloittaneessa palvelussa, jos joitakin yksittäisiä lyhyitä käyttökatkoja ei lasketa mukaan.

– Palvelun vakauteen ja toimivuuteen tulee panostaa, jos me odotamme sille lisääntyvää käyttöä tulevaisuudessa – sekä käyttäjämäärien että välitettävien viestien määrällä laskien, Salovaara korostaa.

Virheestä lähetettiin maanantaina sähköposti siitä kärsineille käyttäjille. On mahdollista, että osa käyttäjistä sai viestin vasta tiistaina. Virhe on kuitenkin ainakin IS:n lukijan tapauksessa jo johtanut tilanteeseen, jossa hän on menettämässä rahaa sen vuoksi.

– Toimimme normaalin vahingonkorvauskäytännön mukaisesti, eli tapauskohtaisesti täytyy nämä asiat tutkia, Salovaara sanoo ja neuvoo ottamaan virastoon yhteyttä, jos joku kokee siihen tarvetta.

IS:n lukija kertoo tehneensä työtä käskettyä ja soittaneensa asiaa käsittelevälle ihmiselle – johon hän ei saanut yhteyttä.

Kiireellisissä tilanteissa kannattaa ensimmäiseksi olla yhteydessä viestin lähettäneeseen viranomaiseen. Digi- ja väestötietovirasto pahoittelee virheestä aiheutunutta haittaa ja toivoo, että se ei vaikuta kansalaisten halukkuuteen käyttää Suomi.fi-viestejä.