Neljä päivää aikaa – poimi laaturetropeli ilmaiseksi

Horacen saa nyt ilmaiseksi Epicin pelikaupasta.

Pelitalo Epic Gamesin verkkopalvelu Epic Games Store jatkaa ilmaisten pelien tarjontaansa, vaikka alun perin niitä oli luvattiin vain viime vuodelle.

Tällä hetkellä tarjolla on ilmaiseksi Horace-niminen tasohyppely, jonka grafiikka tekee kunniaa 1980-luvun sielunveljilleen. Pelissä on myös osuuksia, jotka lainailevat esimerkiksi Pac-Mania, Outrun-kaahailua ja monien muiden tuttujen pelien maailmoja.

Peli on saanut hyviä arvioita. Sen arvostelijoilta saama keskiarvo Metacritic-palvelussa on 81. Pelaajien antama keskiarvosana on niin ikään korkea 8,1.

Vaikka grafiikka vaikuttaa äkkiä katsottuna vanhalta, Horace on hyvin tuore tuttavuus. Se julkaistiin viime kesänä. Voit napata normaalisti 14,99 euroa maksavan pelin maksutta Epicin kaupasta torstaihin 23. tammikuuta asti. Tarkalleen ottaen tarjous päättyy torstaina kello 18.00, jonka jälkeen tarjolle tulee seuraava ilmaispeli.

Paina tarjoussivulla olevaa Get-nappia, niin pääset luomaan tilin tai kirjautumaan jo olemassa olevalle tilille pelin hankkimiseksi. Peli on saatavissa vain Windows-käyttöjärjestelmälle.

Pelin lataaminen edellyttää ilmaisen tilin perustamista Epic Games Storeen. Saat pitää pelin ainakin niin kauan, kuin kauppa on olemassa. Sillä ei ole vielä samanlaista perustaa kuin asemansa vakiinnuttaneella Steamilla, mutta Epicin kauppa on kuitenkin saanut hyvän startin. Siitä puuttuu silti vielä useita pelaajille tärkeitä toimintoja, kuten pelitilanteiden automaattinen tallennus pilveen.

Horacesta on helppo tunnistaa viitteitä videopeliklassikoihin.

