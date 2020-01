Käänteentekevä akku julki – voi muuttaa puhelinten kehityksen suunnan

Uudenlainen akku joustaa ja rypistyy – ja kohta entistä turvallisemmin.

Tätä akkua voi vääntää, taittaa tai rypistää kuin paperia. Kuten esimerkiksi matkapuhelimissa käytetyt akut, myös eteläkorealaisen Jenaxin J.Flex on litiumioniakku. Mutta se voi olla ohuimmillaan vain 0,5 millimetriä ja sen koko vaihtelee 20 x 20 millimetristä 200 x 200 millimetriin, IEEE Spectrum kertoo.

Esimerkiksi puhelimissa ja tietokoneissa on alkamassa uusi taipuvien näyttöjen aikakausi. Koska laitteen sisällä olevat komponentit eivät ole joustaneet, on suunnittelussa jouduttu tekemään kompromisseja. Joustava akku on tärkeä askel kohti aidosti rullattavaa elektroniikkaa.

Las Vegasin CES-messuilla J.Flexiä esiteltiin osana urheilukypärää ja vaatteisiin upotettavaa sykkeen seurantalaitetta. IEEE Spectrumin artikkelissa puhelimet mainitaan vain ohimennen, eikä niistä puhuta J.Flexin esittelysivulla. Jäi epäselväksi, onko esimerkiksi akun kyky syöttää virtaa riittävä puhelinten tarpeisiin.

J.Flexin käyttöjännite kuitenkin vastaa pitkälti perinteisiä puhelinten litiumioniakkuja, ja varaus yltää koosta riippuen 5000 mAh:iin, joka riittäisi helposti älypuhelimelle. Tuhannen latauksen jälkeen akun kapasiteetista on kadonnut noin kymmenesosa.

Moniin muihin akkukeksintöihin verrattuna Jenax vaikuttaa olevan J.Flexinsä kanssa verrattain pitkällä. Yhtiön mukaan akkua valmistetaan jo, mutta on epäselvää miten laajasti sitä käytetään. Kumppanuuksia on solmittu muun muassa lääketieteellisten ja vaatealan yritysten kanssa.

Hiljattain akkua varten kehitettiin uusi puolikova elektrolyytti. Sen on tarkoitus tehdä joustavasta akusta syttymätön poistaen perinteisiin litiumioniakkuihin liittyvän räjähdysvaaran. Tällaisen akun hinta ei ole vielä kilpailukykyinen nykyisten akkujen kanssa, mutta Etelä-Koreaan tänä vuonna aiottu tuotantolinja voi muuttaa tilannetta.

Taipuvia akkuja on kehitetty useita vuosia käytettäväksi jopa ihmisen sisällä. Lupausta on ollut myös taipuvasta akusta, joka latautuisi sekunneissa J.Flexin yhden tunnin sijaan.

