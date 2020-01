Näyttää huijaukselta, muttei ole – Postin sivuilla tarjotaan kulutusluottoja

Posti tarjoaa verkossa alennuskoodisivustoa, jolla julkaistaan myös kulutusluottotarjouksia.

Postin nimissä tehdään usein verkkohuijauksia. Tällaiseksi on helppo luulla myös Euro24-kulutusluottojen tarjousta osoitteessa alennuskoodit.posti.fi. Kyseessä on kuitenkin aivan aito tarjous, joka on täysin luvallisesti Postin sivuilla – vaikka valtio on nimenomaan kiristänyt silmukkaa pikavippiyhtiöiden kaulan ympärillä äskettäisellä lakimuutoksella.

Alennuskoodit-sivustolla on useita tarjouksia esimerkiksi Ellokselta, Hobbyhallilta tai Hotels.comilta.

Postin digitaalisen liiketoiminnan johtaja Pasi Ilola, miksi valtionyhtiö ylipäätään mainostaa tuotteita sivuillaan?

– Posti käy läpi historiallisen suurta murrosvaihetta. Postin liiketoimintaan haetaan kasvua enenevässä määrin verkkokaupan ja sähköisten kanavien palveluista. Rakennamme aktiivisesti uutta digitaalista liiketoimintaa, ja Alennuskoodit-palvelu on yksi osoitus tästä.

Valitsette tarjoukset kumppaninne Global Finance Groupin kanssa sovittujen raamien puitteissa. Kuuluuko näihin yhteisiin raameihin ja Postin arvoihin tunnetusti ongelmallisten kulutusluottojen mainostaminen?

– Alennuskoodit-palvelu on kokonaisuudessaan Postin kumppanin ylläpitämä, mukaan lukien palvelun sisältö ja tarjoukset. Yleisesti ottaen luoton tarjoaminen on laillista liiketoimintaa Suomessa. Posti toimii kaikkien lain mukaan ja eettisesti toimivien yhtiöiden kanssa. Ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä käsitystä siitä, mikä on ”ongelmallista” luottotoimintaa ja mikä ei.

– Kantamme on, että ei ole Postin tehtävä määrittää minkälaisilla ehdoilla Suomessa saa tehdä luottotoimintaa tai minkälaisten luottotoimintaa harjoittavien yhtiöiden kanssa on hyväksyttävää tehdä yhteistyötä. Tämä on lainsäätäjän tehtävä.

– Posti on kategorisesti rajannut kumppanuuksista pois uhkapelit, aikuisviihteen, alkoholin ja tupakan. Posti ei pääsääntöisesti käy läpi yksittäisiä tarjouksia, vaan sen tekee Postin kumppani. Luottotarjoukset ovat hyväksytty kategoria palvelussa.

Eikö ole vaarana, että muutkin tulkitsevat Alennuskoodit-sivuston huijaukseksi?

– En näe, mikä siinä olisi sellaista. Alennukset ja alennuskoodit ovat hyvin normaali osa verkkokauppabisnestä. Koemme sen luonnolliseksi osaksi Postin laajenevaa liiketoimintaa.

– Mikäli yksittäisen yhtiön osalta on selvää, että yhtiön toiminnassa on toistuvia eettisiä tai muita ongelmia, Posti arvioi yhteistyötä tämän yksittäisen yhtiön osalta uudestaan.

Kuinka kauan Alennuskoodit-sivua on tarjottu?

– Posti Alennuskoodit-palvelua on tarjottu noin 2,5 vuotta. Yksittäiset tarjoukset sivuilla vaihtelevat jatkuvasti.

Millaisen tulovirran tämä tuo Postille?

– Tämä liiketoiminta on osa Postin uusia liiketoimintoja, joissa haetaan Postille kasvua perinteisen postaali- ja logistiikkaliiketoiminnan täydennykseksi. Liiketoiminta on uutta ja vasta alussa.

Global Finance Groupilla on vastaava sivusto Suomi24n alaisuudessa.