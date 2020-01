Liikuttava villitys leviää Google Mapsissa – ”Nenäliinalaatikkomme on virallisesti tyhjä”

Google Mapsista saattaa löytää sen viimeisen kuvan edesmenneestä lähimmäisestään.

Google Maps -karttapalvelun Street View -katukuvista on perinteisesti riidelty tietosuojan takia. Nyt niitä käytetään aivan uudella tavalla. Omaiset ovat kilvan tutkineet kuvia löytääkseen edesmenneitä läheisiään, muun muassa Hot Hardware ja CNN kertovat.

Näin on toki tehty ennenkin, mutta jonkinlainen villitys käynnistyi yhden naisen jaettua oman kokemuksensa Twitterissä. Leslie Barrazanin jakama lyhyt video Street Viewn käytöstä päättyy kuvaan, jossa yllättäen näkyi hänen kuollut isoisänsä.

– Isoisäni menehtyi muutama vuosi sitten. Emme päässeet sanomaan hänelle hyvästejä. Eilen huomasimme Google Mapsin viimein ajaneen hänen maatilansa läpi, ja käydessämme sitä läpi, tien päätteessä on isoisäni vain istumassa siinä, Barrazan twiittasi.

Viime tiistaina julkaistua twiittiä on tähän mennessä jaettu yli 60 000 kertaa ja siitä on tykätty lähemmäs 447 000 kertaa. Siihen on vastattu tuhat kertaa, ja lukuisissa vastauksissa muut ovat julkaisseet omia kuvia omista Street View -löydöksistään.

Ihmiset eivät ole jakaneet kuvia vain ihmisistä, vaan myös heille rakkaista lemmikeistään, joista aika on jättänyt jälkeen.

Jopa Google on kommentoinut Barrazanin julkaisua.

– Nenäliinalaatikkomme on virallisesti tyhjä. Kiitos tämän jakamisesta, Google Mapsin virallinen Twitter-tili viestitti.

Jos löydät oman menehtyneen läheisesi Googlen kuvastosta, tallenna kuva omalle laitteellesi ja tee siitä varmuuskopio. Google päivittää Street View -näkymiään säännöllisesti, joten jonain päivänä läheisesi ei välttämättä enää näy siellä.

Jos haluat myös näyttää kuvan muille, varo julkaisemasta sellaisia kartta- tai osoitetietoja, joita jotkut voivat käyttää väärin tai jotka vaarantavat yksityisyytesi.