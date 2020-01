Suuri muutos alkaa huomenna – Windowsin nettiselain muuttuu täysin

Microsoft alkaa jaella täysin uudistettua Edge-selaintaan tällä viikolla.

Microsoft alkaa jaella kokonaan uudistunutta Edge-nettiselaintaan käyttäjille ylihuomenna keskiviikkona. Aivan kaikkien sitä ei kuitenkaan tarvitse ottaa vastaan, sillä yrityskäyttäjille annetaan mahdollisuus estää päivitys ja pysytellä vanhassa Edgessä. Asia käy ilmi Microsoftin asiakirjasta.

PCWorldin mukaan kotikäyttäjille ei tarjota vaihtoehtoa, vaan heidän selaimensa päivittyy automaattisesti.

Muutos on merkittävä. Vaikka Edgen ulkoasu pysyy verrattain samana kuin ennen, sen sisuskalut korvataan kokonaan Chromium-nimisellä ohjelmamoottorilla, johon myös Googlen Chrome perustuu.

Käyttäjille tämän oletetaan näkyvän selaimen merkittävänä nopeutumisena. Uusittu Edge on joidenkin ennakkotietojen mukaan jopa nopeampi kuin Chrome, sillä siitä on poistettu Googlen omassa selaimessaan käyttämiä seurantatekniikoita.

Vaikka Windows-käyttäjät voivat yleensä valita minkä verkkoselaimen tahansa, tästä on poikkeuksia. Jos Windows 10:tä käytetään tietoturvaa lisäävässä S-tilassa, ulkoisten ohjelmien asentaminen on estetty ja käyttäjän on tyytyminen käyttöjärjestelmän omaan selaimeen. Etenkin tällaisille käyttäjille uudistus lienee tervetullut.

Microsoftin päätöstä vaihtaa ohjelmatekniikkaansa on myös kritisoitu, sillä se lisää Googlen määräysvaltaa verkossa. Google hallinnoi pitkälti Chromium-tekniikan kehittämistä.

Päivitys ei tapahdu kaikille ihmisille heti ja samanaikaisesti, vaan sen jakelu tapahtuu porrastetusti. Selain päivittynee silti kaikille lähiviikkojen aikana.