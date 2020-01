Vieläkö hintoja voi nostaa? Netflix on tiukan valinnan edessä

Amerikkalaiskuluttajien valmius käyttää rahaa suoratoistopalveluihin laittaa palveluntarjoajat hankalaan tilanteeseen, CNBC kertoo. Mainokset saattavat olla yksi ratkaisu.

Netflix on videoiden johtava suoratoistopalvelu, mutta se on saanut rinnalleen isoja kilpailijoita, kuten Amazonin Prime Videon ja Disney+:n. Haluttu sisältö on usein hajautunut eri palveluihin, mutta kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan niistä kaikista, kertoo CNBC.

Mainosratkaisuyritys The Trade Deskin yhdessä tutkimusyhtiö YouGovin Yhdysvalloissa tekemän kyselyn mukaan kuluttajien kipukynnys on alhaalla. 59 prosenttia amerikkalaisista ei suostu maksamaan yli 20 dollaria, eli noin 18 euroa kuukaudessa tv-suoratoistopalveluista. 75 prosenttia sanoi, että eivät maksaisi yli 30 dollaria, eli noin 27 euroa.

Kuitenkin jo pelkästään Netflixin perustilaus maksaa 13 dollaria kuukaudessa, mikä jättää vähän tilaa kilpailijoille. Alan pelurien voikin olla pakko keksiä uusia ansaintamalleja, kuten osin tai kokonaan mainosrahoitteiset tilaukset.

– Jokainen alan kysely, jonka olen nähnyt, osoittaa kuluttajien inhoavan mainoksia. Mutta kuluttajat inhoavat kupeensa kaivamista mainoksiakin enemmän. Joten valinnan koittaessa monet ihmiset valitsevat mainoksilla tuetut versiot, tutkimusyhtiö Forrester Researchin analyytikko Jim Nail arvioi CNBC:lle.

Epäselvää on, missä määrin suoratoistopalvelut olisivat valmiita yksinkertaisesti laskemaan kuukausitilauksen hintaa saadakseen lisää katsojia. Tähän asti Netflixin käyttäjät ovat joutuneet sietämään hintojen nostoa, mutta ovat saaneet nauttia mainosvapaasta katselusta.

Netflix kokeili viisi vuotta sitten omien sisältöjensä mainostamista palvelussaan, mutta testi sai täystyrmäyksen.

Netflix on äskettäin kokeillut Intiassa uudenlaista maksumallia, jossa palvelu tilataan kerralla pidemmäksi aikaa, kuten kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi.