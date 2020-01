Tiesitkö: Gmailin syövereistä löytyy nappi, jolla voit virittää sähköpostisi uuteen uskoon

Gmail-sähköpostiohjelmaan on mahdollista ladata tietokoneella toimivia laajennuksia.

Gmailiin on saatavilla laajennus gif-animaatioiden nopeaksi lähettämiseksi. Eri asia on, onko vastaanottaja ilahtunut vai ei.

Googlen sähköpostipalvelu Gmailia voi piristää gif-animaatioilla ilman, että niitä tarvitsee aina erikseen kaivaa netistä viestejä varten. Tämä on yksi Gmailin laajennuksista, jotka saa käyttöön klikkaamalla Gmailin selainversiossa oikean yläkulman hammasratasta ja sitten Lataa laajennuksia -valintaa.

Klikkaus vie sinut Gmailin viralliseen laajennuskoriin. Jos haluat nimenomaan gif-animaatiot sähköposteihisi, kannattaa poimia Gfycat-niminen lisäosa. Sen löytää helpoimmin kirjoittamalla hakukenttään Gfycat. Klikkaa laajennusta, ja valitse Asenna. Joudut antamaan sille luvan asennukseen painamalla Jatka. Valitse Google-tili, johon haluat laajennuksen liittyvän.

Seuraavaksi Gfycat esittää pyynnön päästä käsiksi Google-tiliin eri toimintoja varten. Voit saada niistä lisätietoja painamalla kunkin toiminnon vieressä olevaa i-kirjainta. Jos pyynnöt ovat sinulle ok, paina Salli. Nyt laajennus on asennettu, ja voit painaa Gmailin laajennuskaupassa Valmis-nappia.

Giffejä voi hakea avainsanoilla. Jotkut niistä voivat tuottaa työpaikoille sopimattomia hakutuloksia.

Kun nyt alat kirjoittaa uutta viestiä Gmailissa, näet viestikentän alalaidassa pienen gif-painikkeen. Paina sitä, niin pääset koristelemaan viestisi yhdellä tai useammalla gif-animaatiolla vastaanottajan riemuksi (tai ”riemuksi”).

Voit hakea giffejä hakusanoilla. Varoituksen sana kuitenkin: Kaikki giffit eivät ole turvallisia työpaikoilla. Valikoiman vierittämisessä voi joutua olemaan tarkkana, jos joku sattuu kulkemaan selkäsi takaa.

Tiesitkö laajennuksista?

Gmailin omat laajennukset olivat jääneet monelta huomaamatta. Moni laajennuksista on suunnattu yrityskäyttöön ja ne laajentavat palvelun toiminnallisuutta. Useasta laajennuksesta on iloa tavallisillekin käyttäjille.

Videoneuvotteluohjelma Zoomin Gmail-laajennus on yli kolmella miljoonalla käyttäjällään kaupan suosituin. Paljon latauksia on saanut myös esimerkiksi Mailtrack, joka kertoo käyttäjälleen koska hänen lähettämänsä sähköpostiviesti on avattu.

Lifehackerin taannoisen artikkelin perusteella huomionarvoisia laajennuksia ovat myös esimerkiksi digitaalinen allekirjoitusratkaisu DocuSign, pilviltallennuspalvelut Dropbox ja Box sekä Trello- ja Asana-projektinhallintatyökalujen Gmail-lisäkkeet.

Jutun kirjoitushetkellä laajennuksia oli saatavilla kaikkiaan lähemmäs sata kappaletta.