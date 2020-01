Peliarvostelu: Blacksad vie rikoksen jäljille maailmaan, jossa kissa ajaa trukkia ja vuohi syö hampurilaisista

Blacksad: Under the Skin on palkittuun sarjakuvaan pohjautuva peli. Etsivätrillerin miljöö on sodanjälkeinen Amerikka.

Pelistudio luottaa sarjakuvakissan maineen vetovoimaan, sillä pelinä Blacksad: Under the Skin ei tuo genreen mitään uutta.

Loppuvuodesta 2019 julkaistiin tarinallinen etsiväpeli Blacksad: Under the Skin.

Kyseessä on 1990-luvun alussa perustetun espanjalaisen pelifirman Pendulo Studiosin suurin tuotanto, ja sitä työstettiin kolmen vuoden ajan.

Panokset ovat kovat, sillä peli pohjautuu palkittuun ja vannoutuneen fanikunnan keränneeseen Blacksad-sarjakuvaan.

Espanjalaisten sarjakuvakäsikirjoittaja Juan Diaz Canalesin ja sarjakuvapiirtäjä Juanjo Guarnidon luomaa sarjakuvaa on julkaistu vuodesta 2000 ja suomeksi vuodesta 2006, kun ensimmäinen Blacksad-albumi julkaistiin nimellä Kissa varjoisilta kujilta (Arktinen Banaani).

Sekä sarjakuvan että pelin päähenkilö on yksityisetsivä John Blacksad ja miljöönä toimii sodanjälkeinen New York. Blacksadin hahmot ovat ihmismäisiä eläimiä samaan tapaan kuin Ankkalinnassa. Blacksad itse on musta kissa ja hänen aisaparinsa, sensaatiolehden paparazzi Weekly, on kärppä.

Muuten Blacksad on Ankkalinnasta kaukana, ja vielä Hanhivaarastakin pitää ajaa rutkasti ohi. Blacksadin synkät etsivätarinat pyörivät henkirikosten, rotuvihan ja korruption ympärillä. Välillä veri roiskuu ja viattomat saavat surmansa.

Sarjakuvalle uskollinen tarina

Blacksad: Under the Skin on kunnianhimoinen peli siinä mielessä, ettei se käytä pohjanaan mitään julkaistuista albumeista, vaan sitä varten kirjoitettiin oma Blacksad-tarina.

Tässä hyvät uutiset Blacksad-faneille: tarina on onnistunut hyvin. Pelin pääjuonessa John Blacksad selvittää aluksi nyrkkeilysalin omistajan hirttäytymistä ja nyrkkeilijälupauksen katoamista, mutta sarjakuville uskollisesti iso kissa alkaa saada pian vihjeitä laajasta huippu-urheilupiirien salaliitosta.

Pelin päätarina alkaa siitä, kun nyrkkeilyvalmentaja löydetään hirttäytyneenä saliltaan.

Yksittäisten tehtävien selittäminen on kuin kuvailisi huonon LSD-tripin sisältöä: kissa ajaa trukilla, hullun vuohen herkkua ovat juustohampurilaiset, apinaa etsitään hautausmaalla.

Helpompaa on sanoa, että esimerkiksi Telltale Gamesin tarinallisia seikkailupelejä (mm. The Walking Dead, The Wolf Among Us) pelanneelle Under the Skin on tuttua huttua.

Pelin pääosassa ovat dialogit ja rikospaikkojen koluaminen vihjeiden toivossa. Kun Blacksad löytää riittävästi vihjeitä, hän voi Sherlock Holmesin tapaan uppoutua mielen palatsiinsa ja yhdistellä ne johtopäätöksiksi.

Välillä tulee vastaan quick time eventejä eli nopeita näpyttelyminipelejä, joissa pelaajan on reagoitava nopeasti tilanteeseen tai käy kalpaten.

Under the Skinin tappelukohtaukset hoidetaan quick time eventeillä. Hyvä niin, sillä muutoin Blacksad liikkuu pelimaailmassa puupökkelön sulavuudella.

Tämä esitellään heti pelin alkusekunneilla, kun toimistoon ryntää trenssiin pukeutunut sarvikuono, joka haluaa ampua kissan pään tohjoksi, koska kissan kärppäystävä on ottanut sarvikuonosta tuhmia valokuvia.

Kissafanin peli

Vaikka puitteet ovat kunnossa, ainakin Blacksadin konsoliversio kompastelee kehnoon pelimekaniikkaan ja toistuviin teknisiin ongelmiin. Pelihahmon liikuttelu pökkelöä ja tunnotonta. Dialogipainotteisessa pelissä sen sietää, eikä Blacksadin tarvitse rikospaikkoja tutkiessaan olla erityisen rivakka tai ketterä.

Pelin tuhoton kaatuilu sen sijaan saa puristamaan ohjainta rystyset valkoisina. Arvosteluversio kaatuili keskellä dialogia, latausta, välianimaatiota ja kävelyä. Nopeutta vaativat quick time eventit lässähtivät useammin kuin kerran pelimaailman täydelliseen jäätymiseen.

Jos edellä mainitun kärsii, Under the Skin on tarinallisten seikkailupelien ystävälle yhtä turvallinen valinta kuin ruispalat.

John Blacksad ei kanna asetta, mutta käyttää kirjoituskonetta sujuvasti astalona.

Peli ei tuo genreen mitään uutta, vaan päinvastoin vaikuttaa siltä, että tekijät ovat halunneet välttää kaikkea ylimääräistä kikkailua. Suoraviivaisen pelin tahkoaa läpi noin kymmenessä tunnissa.

Siksi Blacksad on kissafanin peli. Tekijät ovat luottaneet siihen, että Blacksad-lisenssi ja uusi tarina tuovat pelille riittävästi lisäarvoa. Siksi peliä voi suositella Blacksad-sarjakuvan ystävälle, mutta tarinallisten etsiväpelien suurkuluttajalle omaperäisyyden puute voi tuottaa pettymyksen.