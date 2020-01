Tämä nähtiin jo puhelimissa, nyt se tuli tietokoneisiin – onko tässä näyttöjen tulevaisuus?

Lenovon ThinkPad X1 Fold tekee saman kuin Samsungin Galaxy Fold, mutta toivottavasti tyylikkäämmin.

Kiinalainen laitevalmistaja Lenovo esitteli Las Vegasin CES-messuilla uutta kokoontaitettavaa tietokonettaan nimeltä ThinkPad X1 Fold. Yhtiön mukaan koneessa on taitettava oled-näyttö, joka on täydessä koossaan 13,3 tuumaa. Sen kuvasuhde on 4:3 ja tarkkuus 2048 x 1536 kuvapistettä.

Konetta pääsi testaamaan Digital Trends -uutispalvelu. Näyttöä voi käyttää tarpeen mukaan joko tablettina tai normaalin kannettavan tavoin, jolloin näytön alapuolisko toimii virtuaalinäppäimistönä. Alaosan päälle voi myös kiinnittää Lenovon todellisen näppäimistön, jonka tuntumaa Digital Trends kehui. Tässä muodossaan kone kuitenkin näytti vanhahtavalta möhkäleeltä.

Samsungin Galaxy Fold -puhelimessa on joitakin häirinnyt näytön taittokohdassa näkyvä ryppy tai painauma näytön ollessa kokonaan avattuna. Digital Trendsin mukaan sellainen on nähtävissä myös Lenovon tietokoneessa, mutta se ei ollut mitenkään ilmeinen tai häiritsevä.

Windows 10 Prohon perustuva ThinkPad X1 Fold on myyntiin tullessaan vuoden puolivälissä yksi ensimmäisistä laatuaan. Sillä on näytön sillä, Samsungin Galaxy Foldin hajoaminen heti testaajien käsissä on yhä tuoreessa muistissa.

Lenovo on pyrkinyt varmistamaan, että saranoista ei pääse sisälle vieraita esineitä näyttöä vahingoittamaan.

Taittuvanäyttöiset laitteet ovat vasta raakilevaiheessa. Microsoft on ilmoittanut tuovansa niille oman käyttöjärjestelmän, Windows 10X:n. Sitä odotetaan saapuvaksi kuitenkin vasta tämän vuoden syksylle.

Lenovo julkaisi messuilla myös 5g-yhteyksiä tukevan kannettavan tietokoneen. Yoga 5G -niminen laite sisältää Qualcomm Snapdragon 8cx 5G -piirin, joka mahdollistaa reilusti nykyistä nopeammat mobiiliyhteydet.