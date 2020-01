Yle: Puolustusvoimien nimissä huijaustekstareita – ”kutsutaan palvelukseen, sijoituspaikka Iran”

Suomalaisille lähetetään tekstiviestihuijauksia Lähi-idän tilanteeseen liittyen. Kyse on USA:ssa nähdyn pilan Suomi-versiosta.

Puolustusvoimat ei kutsu palveluun tekstiviesteillä, kertoo Yle. Kyse on USA:ssa nähdyn huijauksen Suomeen tuodusta versiosta.

Puolustusvoimien nimissä lähetetään tekstiviestejä, joissa kehotetaan saapumaan palvelukseen Lähi-idän kiristyneen tilanteen vuoksi. Viestissä kehotetaan ottamaan mukaan ainoastaan passi ja sijoituspaikaksi kerrotaan Iran, kertoo Yle.

Oletko saanut kyseisen huijausviestin? Lähetä kuva siitä WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019.

Viestien allekirjoittajaksi on merkitty ”puolustusvoimien operatiivinen osasto”. Ylen tavoittama pääesikunnan viestintäosaston tiedotuspäällikkö Max Arhippainen sanoo, ettei tuollaista osastoa ole olemassakaan. Hän myös toteaa, ettei puolustusvoimat ikinä kutsuisi palvelukseen tekstiviestillä.

Ylen haastatteleman tekstiviestin saaneen nuoren miehen vanhemman mukaan viesti on herättänyt pelkoa ja järkytystä monissa nuorissa.

Ilta-Sanomat Digitodayn havainnon mukaan Kyseessä on Suomeen tullut versio Yhdysvalloissa parhaillaan käynnissä olevasta huijauksesta. Cnetin mukaan USA:ssa lähetetään samansisältöisiä viestejä, vaikkei maassa ole ollut yleisiä kutsuntoja vuoden 1973 jälkeen. Armeija vahvistaa viestin huijaukseksi Twitter-tilillään.

Tekstiviestit on käytännössä hyvin helppo väärentää lähettäjää myöten. Verkossa on useita palveluita, jotka tarjoavat väärennettyjen viestien lähettämistä. Tällä tavoin on tehty paljon huijauksia Suomessakin, sillä esimerkiksi Postin nimissä lähetetyt huijausviestit menevät samaan viestiketjuun aitojen saapumisilmoitusten kanssa.