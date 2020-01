Samsung esitteli ”keinotekoisen ihmisen” – jäätyi toimittajan kysymysten edessä

Samsungin CES-messuilla esittelemät Neon-virtuaali-ihmiset ovat toistaiseksi lupaus jostain tulevasta. Cnet testasi niitä paikan päällä.

Samsungin Star Labs -yksikkö toi Las Vegasin CES-messuille virtuaaliset ihmisensä nimeltä Neon. Neonit eivät siis ole olemassa muualla kuin näytöillä, mutta niiden on tarkoitus pystyä keskustelemaan oikeiden ihmisten kanssa tunteita ja älyä osoittaen ja erittäin lyhyellä viiveellä.

Cnet otti väitteistä mittaa CESissä. Videoidun demon perusteella Neon-ihmiset eivät ole vielä valmiita kaupalliseen käyttöön, eikä ole selvää, miksi ne esiteltiin nyt.

Neon-hahmot vaikuttavat tällä hetkellä hyvin alkeellisilta ja robottimaisilta jopa ihmisiksi, jotka ovat olemassa vain ykkösinä ja nollina näytöllä. Demossa toimittaja kysyi, mikä oli erään Neon-hahmon lempiruoka ja pitkän odotuksen jälkeen se vastasi epäuskottavalla äänellä ”pitsa”.

Seuraavaan kysymykseen siitä, mitä hahmo tahtoo tai haluaa saavuttaa, se ei enää vastannut muuten kuin sanomalla, ettei se oikein välitä sellaisesta. Kenties kyseessä oli yksi valmiiksi purkitettu vastaus niihin oletettavasti lukemattomiin tilanteisiin, joissa Neon-hahmo kohtaa liian vaikean kysymyksen.

Professori tyrmää

Demosta jäi hyvin vahva niin sanottu uncanny valley- eli outouden laakso -tunne, jossa virtuaali-ihminen muistutti ulkoisesti suurissa määrin oikeaa ihmistä, mutta ei käyttäytynyt niin.

Aiheesta kirjoittavat myös muun muassa GSM Arena ja The Verge. Samsung on sanonut, että Neon-ihmisistä ei ole tarkoitus tehdä digiavustajia, vaan niistä on määrä tulla muun muassa virtuaalisia ystäviä, taloudellisia neuvonantajia ja myös uutisankkureita. Samsungin mukaan Neonit luovat muistoja ja oppivat uusia taitoja ja osaavat eri kieliä hyvin kattavasti.

Neonien elinvoimana on kaksi teknologiaa nimeltä Core R3 ja Spectra. Ensimmäisen tarkoitus on tehdä virtuaalihahmoista luonnollisia ja nopeasti reagoivia, kun taas jälkimmäinen vastaa muun muassa älykkyydestä ja tunteista.

Aalto-yliopiston professori Jaakko Lehtinen kommentoi Neoneita Helsingin Sanomille. Hänen mukaansa väitteet muistojen tai tunteiden kehittämisestä ovat ”aivan huuhaata”, koska tekoäly ei ole lähelläkään sellaista tasoa.

Testejä tänä vuonna

Mainosmateriaalissa väistetään ilmeinen kysymys siitä, voidaanko tällaisia virtuaalihahmoja käyttää myös aikuisviihteessä vaikkapa todellisten pornonäyttelijöiden tilalla. Sinänsä elokuvanäyttelijät mainitaan yleisesti yhtenä tulevaisuuden käyttökohteena.

Samsung aikoo testata Neoneita tänä vuonna joidenkin kumppaniensa kanssa. Jonain päivänä on tarkoitus, että ihmiset voisivat tilata Neoneita omaan käyttöönsä.