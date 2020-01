Samsung julkisti vuoden oudoimman telkkarin – ”TikTok-sukupolven televisio”

Laitteen näyttö nousee pystyyn. Onko Samsungin uudessa televisiossa kyse erikoisuudentavoittelusta vai todellisesta käyttötarkoituksesta?

Eteläkorealainen elektroniikkajätti Samsung on esitellyt television, joka on käännettävissä pystysuoraan asentoon. Las Vegasin CES-messuilla esitellyn The Sero -laitteen on määrä olla ”TikTok-sukupolven televisio”.

Näyttö vaihtaa orientaatiotaan napinpainalluksella. Vaakatasossa se toimii elokuvakäytössä ja muutenkin perinteisten katselutottumusten mukaisesti. Pystysuorassa seistessään sitä on määrä käyttää mobiilisisältöjen – käytännössä pystyvideoiden – katselemiseen.

Samsung vertaa tiedotteessaan Seroa (koreaksi ”pystysuora”) tablettiin tai puhelimeen, joita käytetään niin ikään tilanteesta riippuen pysty- tai vaakasuoraan.

Näyttöä voi käyttää vaaka- tai pystysuunnassa.

Samsung on kertonut toistaiseksi rajallisesti lisätietoja laitteesta. Sen hinta ja saatavuus eivät ole vielä tiedossa. Sen verran tiedetään, että näyttö on qled-tekniikkaa, tarkkuus on 4K-tasoa ja sillä onnistuu hdr10+ -tasoinen väritoisto.

Tv:ssä on 60-wattiset 4.1-kanavaiset kaiuttimet. Lisäksi se toimii yleisimpien digiavustajien kanssa ja sitä voidaan kauko-ohjata puhelimella.

Televisiosta kirjoittaneen Cnetin mukaan laitteessa on 43-tuumainen näyttö. Verkkolehden mukaan siinä ei ole seinäkiinnitysmahdollisuutta, vaan näyttö on sidottu moottoroituun seisontatukeen.

Messuilla esitellään usein paljon teknologioita, jotka eivät lopulta päädy kuluttajamyyntiin. Viime vuosina on nähty muun muassa rullattavia televisiopaneeleja, joita ei kuitenkaan vielä käytännössä käy ostaminen.

Kaikki tekniikat eivät myöskään lyö itseään läpi. Muutama vuosi sitten odoteltiin kovasti 3d-televisioiden läpimurtoa, mutta kaikki suuret valmistajat ovat hiljalleen poistaneet tuen teknologialle uusista malleistaan. Myöskään kaartuvista televisioista ei ole tullut myyntihittiä.