Sonylta jättiyllätys: Moni ei varmasti odottanut autoa

Viihdejätti Sony päätti CES-esityksensä yllätykseen ja jätti monet kysymykset auki.

Japanilainen Sony on viime aikoina kiinnostanut kuluttajia etenkin tulevan Playstation 5 -pelikonsolinsa takia. Las Vegasin CES-messuilla koettiin applemainen hetki, kun Sony päätti lehdistötilaisuutensa yllätykseen Applen edesmenneen toimitusjohtajan Steve ”vielä yksi juttu” Jobsin hengessä.

Sony veti verhot Vision-S-sähköautonsa edestä. Ensinäkemältä auto muistuttaa jossain määrin Tesla S -sähköautoa. The Verge tunnisti siinä paikoin myös Porschen muotokieltä.

Kojelauta on yhtä jatkuvaa näyttöä, ja takana istuvat voivat käyttää etuistuimien taakse kiinnitettyjä näyttöjä. Perinteiset peilit on korvattu kameroilla, joiden kuva esitetään näytöillä auton sisällä. Äänentoistoon on satsattu upottamalla kaiuttimet jokaiseen istuimeen.

Sonyn konseptiauto kiinnosti lehdistöä CES-messuilla.

Yhtiön mukaan auto on varustettu 33 anturilla, jotka tunnistavat ihmisiä ja esineitä sekä auton sisä- että ulkopuolella. Anturien on määrä tukea ajamista, eli kyseessä ei ilmeisesti ole varsinainen robottiauto.

Autossa on käytetty Sonyn kuvantamis- ja anturiteknologiaa sekä ohjelmistoja, joita Sonyn tekoäly sääntelee pilviteknologian kanssa. Tarkoitus on, että autoa voi jatkuvasti päivittää ja sen ominaisuuksia voi kehittää myöhemmin. Tesla tunnetaan siitä, että autoon voidaan tuoda uusia ominaisuuksia ohjelmistopäivityksillä.

On epätodennäköistä, että autoa pääsee koskaan ajamaan. Kyseessä on konseptimalli tai prototyyppi, jota voidaan käyttää esikuvana myöhemmille muiden valmistajien autoille.

Sonyn mukaan Vision-S ei ole vain auto, vaan laajempi aloite, jossa tavoitellaan turvallista, luotettavaa, mukavaa ja viihdyttävää ajokokemusta.