Facebook uusii sääntönsä: Suomessa kohauttanut video olisi nyt kiellettyjen listalla

Facebook tiukentaa suhtautumistaan videoväärennöksiin. Linjauksen vaikutukset jäävät nähtäviksi.

Yhteisöpalvelu Facebook sanoo suhtautuvansa jatkossa entistä tiukemmin muokattuihin videoihin. Uusi linjaus koskee kahdenlaisia videoita, jotka on tehty ihmisten harhaanjohtamiseksi.

Video poistetaan, jos sitä on muokattu tai syntetisoitu pelkkää hienosäätöä enemmän tavoilla, jotka eivät ole tavalliselle ihmiselle ilmeisiä ja jotka todennäköisesti saisivat jonkun luulemaan videon kohteen sanoneen jotain mitä he eivät oikeasti sanoneet.

Erikseen poistetaan videot, jotka on tehty tekoälyn avulla ja joissa on korvattu tai liimattu päälle sisältöä, joka saa sen vaikuttamaan aidolta. Tämä kattaa niin sanotut deepfake-videot, joissa on tyypillisesti korvattu henkilön naama toisen ihmisen naamalla.

Kielto ei koske parodioita tai satiiria tai videoita, joita on muokattu vain joidenkin sanojen poistamiseksi tai niiden järjestyksen muuttamiseksi.

Facebook sanoo voivansa alentaa muiden videoiden ja valokuvien näkyvyyttä, jos faktantarkistajat toteavat sisällön olevan osittain tai kokonaan väärää. Suomen kannalta asia on erityisen ongelmallinen siksi, että Facebookilla ei ole paikallisia faktantarkistajia.

On epäselvää, onko Facebookilla laajemminkin vaikeuksia tunnistaa vääriä videoita, jos ne on tehty esimerkiksi suomen kielellä. Selvästi kiellettyjen videoiden piiriin kuuluisi Suomessa syksyllä suurta huomiota kerännyt video, jossa sisäministeri Maria Ohisalon vastausta perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle oli muokattu irrottamalla ministerin repliikki asiayhteydestään. Videota jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Facebookin mukaan sen työ väärän median poistamiseksi hyötyy yhtiön toimenpiteistä niitä tekevien tahojen paljastamiseksi. Facebook viittaa äskettäiseen tapaukseen, jossa se löysi väärien tilien verkoston, jossa käytettiin hyväksi tekoälyllä luotuja profiilikuvia.