Windows 10 saa uudistuksen, joka on ainakin pelaajille mieleen

Windows 10 on saamassa toiminnon, jolla voi tarkkailla näytönohjaimen lämpötilaa.

Microsoft on tekemässä Windows 10 -käyttöjärjestelmään useita uudistuksia kevään 20H1-päivityksessä. Yksi niistä lienee näytönohjaimen lämpötila, joka on näkyvissä jo päivityksen testiversiossa. Asiasta kertovat MSPoweruser ja Windows Latest.

Näytönohjaimen lämpötila on tulossa osaksi Windowsin Tehtävienhallintaa, joka on ”käyttöjärjestelmän tilannehuone”. Nykyisellään siellä voi tarkkailla muun muassa sovellusten toimintaa sekä suorittimen ja muistin kuormitusta.

Näytönohjaimen lämpötilan seuranta on testaajille jaeltavassa Windowsin esiversiossa liitetty osaksi Tehtävienhallinnan Suorituskyky-välilehteä, kun sen alta valitsee näytönohjaimen (GPU). Lämpötila näkyy, jos koneessa on ajantasaisilla ajureilla varustettu erillinen näytönohjain, kuten pelikoneissa on tapana. Emolevyyn integroidun näytönohjaimen lämpöä ei ainakaan vielä esitetä.

Kyseessä on pieni, mutta hyödyllinen uudistus. Kovin korkeat lämpötilat voivat kertoa esimerkiksi tietokoneen kotelon vajavaisesta tuuletuksesta tai näytönohjaimen pölyyntymisestä. Liian korkeat lämpötilat voivat näkyä esimerkiksi häiriöinä grafiikassa tai koneen jumitteluna tai kaatuiluna.

Ominaisuus kertoo vain senhetkisen lämpötilan. MSPoweruser jäi kaipaamaan mahdollisuutta nähdä lämpötilojen historiatiedot. Ulkopuolista ohjelmaa tarvitaan myös edelleen, jos haluaa tarkkailla tietokoneen prosessorin lämpötilaa.

Windows Latest odottaa Tehtävienhallintaan jossain vaiheessa myös kahta muuta muutosta. Ensimmäinen kertoisi ajettavan prosessin käyttämän suoritinarkkitehtuurin, kuten Intelin x86 tai AMD:n x64. Toinen puolestaan kertoisi massamuistin yhteydessä, onko kyseessä perinteinen kiintolevy vai uudempi ssd-levy.