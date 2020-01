Tässä oli viime vuoden tuottoisin peli – toi tekijälleen 1,6 miljardia

Fortnite säilytti vuoden tuottoisimman pelin tittelin. Vuonna 2019 ei nähty megahittejä, mutta kuluvalle vuodelle niitä odotetaan taas.

Selviytymispeli Fortnite säilytti asemansa maailman tuottoisimpana pelinä vuonna 2019, kertoo Nielsenin peleihin keskittyvä tutkimusyhtiö SuperData. Tuloksista kirjoittaa muun muassa Variety.

Fortnite tuotti vuonna 2019 julkaisijalleen Epic Gamesille 1,8 miljardia dollaria eli noin 1,6 miljardia euroa. Pelin tuotto putosi neljänneksen vuodesta 2018, jolloin se toi 2,4 miljardia dollaria (2,15 miljardia euroa).

Fortnite kuuluu pelinsisäisiin ostoksiin perustuviin ilmaiseksi pelattaviin peleihin, mutta erona moneen muuhun peliin rahalla ei saa pelillistä etua, vaan ulkonäköparannuksia. Kokonaisuudessaan free to play -pelit toivat 80 prosenttia pelialan tuotoista.

Vaikka Fortniten pelaajien määrä ei ole ollut nousussa, Epic on saanut pidettyä pelin kiinnostavana tuomalla siihen kaudet, jotka muuttavat peliä merkittävästi. Yhtiö on myös laittanut sen esports-puoleen merkittävät määrät rahaa.

Fortnite saapui markkinoille juuri oikealla hetkellä. Toisin kuin suuren suosion saavuttanut PlayerUnknown's Battlegrounds, se oli ilmainen, mutta samalla se ehti markkinoille ennen EA:n kaltaisten suurten pelitalojen kilpailijoita.

Fortniten jälkeen tuottoisimmat pelit vuonna 2019 olivat Dungeon Fighter Online (Nexon, 1,43 mrd €), Honour of Kings (Tencent, 1,43 mrd €), League of Legends (Tencent/Riot 1,34 mrd €), Candy Crush Saga (King Digital, 1,34 mrd €), Pokémon Go (Niantic, 1,25 mrd €) sekä Crossfire (SmileGate, 1,25 mrd €).

Koko pelialan tuotoiksi vuonna 2019 SuperData arvioi 109,4 miljardia dollaria (98 miljardia euroa), mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksi vuoden merkittävimmistä trendeistä oli mobiilipelien jatkuva kasvu. Vanhat hitit Candy Crush Saga ja Honour of Kings saivat seurakseen muun muassa kännykkäversiot Call of Dutysta ja Mario Kartista.

Ison budjetin AAA-pelien tuotot laskivat hieman, sillä vuonna 2019 ei ollut Red Dead Redemption 2:n kaltaisia megahittejä. Vuodesta 2020 odotetaan silti kaikkien aikojen tuottoisinta AAA-pelien suhteen. Suuria odotuksia nostattavat ainakin Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II ja Animal Crossing: New Horizons.