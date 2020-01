”Harmin paikka!” – Chrome näyttää pian uudenlaisia ilmoituksia

Windowsin kaatumisesta tutut virhekoodit ovat tulossa Googlen Chrome-selaimeen, ZDNet kertoo.

Maailman käytetyin nettiselain Google Chrome on saamassa Windows-käyttöjärjestelmän virheruudusta, eli niin sanotusta sinisestä kuoleman ruudusta tutut virhekoodit. Asiasta kertovan ZDNetin mukaan luvassa on tällä hetkellä 137 virhekoodia, jotka on määrä esittää selaimen ennestään tutulla Harmin paikka! -sivulla välilehden kaatuessa.

Nykyisellään sivu ei näytä virheen yhteydessä koodia, mutta jatkossa siinä voi lukea esimerkiksi STATUS_ACCESS_VIOLATION tai SBOX_FATAL_FLUSHANDLES. Koodit liittyvät esimerkiksi puuttuviin laiteresursseihin, ongelmiin Chromen suojatussa osassa eli hiekkalaatikossa tai laitteen käyttöjärjestelmään.

Virhekoodit ovat Chromen tuleva uudistus.

IS Digitoday onnistui jo näkemään koodeja Chrome 81:n testiversiossa, eli uudistus on verrattain lähellä. Ei ole kuitenkaan varmaa, tulevatko koodit yleisesti käyttöön jo Chrome 81:ssä. Tällä hetkellä Chromen yleisen version numero on 79. Samoja koodeja odotetaan myös Chromen sukulaisselaimiin kuten uuteen Microsoft Edgeen ja Operaan.

Tärkeä tiedonjyvä

Vaikka virhekoodien näkeminen voi ahdistaa, sellaisen olemassaolo on hyvä asia ja auttaa pääsemään lähemmäs ongelman lähdettä.

Tällä hetkellä Harmin paikka! -sivun Lisätietoja-nappi ohjaa Googlen tukiartikkeliin, jonka mukaan selaimessa on jo entuudestaan joitakin virhekoodeja. Jää nähtäväksi, päivitetäänkö artikkelia niin, että myös uusista virhekoodeista saa tarvittaessa lisää tietoa. Esimerkiksi pelkkä koodi RESULT_CODE_KILLED ei sinänsä kerro paljoa tavalliselle käyttäjälle.

Virhekoodeista saa usein hyödyllistä tietoa myös muilta käyttäjiltä, jotka ovat niitä kohdanneet. Koodin syöttäminen hakukoneeseen on siis kannattavaa. Ole kuitenkin tarkkana, mitä sivuja klikkaat. On mahdollista, että myös rikolliset tietävät yleiset virhekoodit ja houkuttelevat niiden avulla uhreja haitallisille verkkosivuilleen.

Google esittää jo virhekoodeja Androidin Google Play -sovelluskaupassa. Jos ne kiinnostavat yhtään enempää, lue tästä mitä koodien takaa oikein löytyy.