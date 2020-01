Valmistajan hämmentävä vaihtotarjous: Tuhoa toimiva kaiutin, saat seuraavasta -30 %

Tänä vuonna julkaistu Sonos Move on yksi kaiuttimista, josta saa alennuksen tuhoamalla vanhan laittteen ohjelmallisesti.

Sonos lupaa alennuksen, jos käyttäjä suostuu tuhoamaan kaiuttimensa ohjelmallisesti. Ympäristö parahtaa.

Kaiutinvalmistaja Sonos on käynnistänyt tarjouskampanjan, jossa uuden kaiuttimen saa 30 prosentilla alennettuun hintaan jos vanhan kaiuttimensa suostuu tekemään toimimattomaksi ohjelmallisesti. Asiasta kirjoittavan The Vergen mukaan käyttäjä voi tarkistaa, onko jokin hänen tuotteistaan tarjouksen piirissä ja sen jälkeen vahvistaa Sonosin mobiilisovelluksessa tarjouksen hyväksymisen.

Sonosilla on tästä ”kierrätystilasta” kertova verkkosivu, jonka mukaan kaiuttimen ohjelmallinen tuhoaminen on lopullista:

Kun päätät kierrättää valittavissa olevan Sonos-tuotteen, se poistuu käytöstä pysyvästi. Vahvistettuasi tuotteen kierrätyksen et voi enää perua päätöstäsi. Käytöstä poistaminen toteutuu 21 päivän kuluttua siitä, kun olet valinnut Sonos-tuotteen kierrätyksen. Tätä 21 päivän laskentaa ei voi peruuttaa.

Sonosin tarjouksesta kertovalla verkkosivulla puolestaan annetaan ymmärtää, että kierrätys on jonkinlainen ehto alennuksen saamiseksi. Mainostekstin mukaan alennuksen saa, jos asiakas kierrättää laitteensa.

Tarjoukseen ei kuitenkaan sisälly mitään keinoa varmistaa, että tuote todella toimitetaan vastuullisesti kierrätykseen. On myös huomautettu, että tuotteen käytön jatkaminen tai myyminen eteenpäin olisi huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Sonoksen Play:5-kaiuttimen 1. sukupolven versiot kuuluvat laitteisiin, jotka voi tehdä ohjelmistopäivityksellä käyttökelvottomaksi saadakseen hyvityksen.

Jotkut kuluttajat saattavat myös turvautua vilunkipeliin. The Engadgetin mukaan joitakin tällä tavalla käytöstä poistettuja kaiuttimia on myyty eteenpäin, jolloin ostaja on menettänyt rahansa ja saanut käyttökelvottoman tuotteen.

Kampanjaan sisältyy myös virheen vaara. Jotkut käyttäjät ovat aktivoineet kierrätystilan vahingossa. Sonos sanoo ratkaisevansa tällaisia ongelmia tapauskohtaisesti.

Sonos perusteli kampanjaa The Vergelle selittämällä, että taustalla on huoli vanhentuneiden laitteiden päätymisestä käyttäjille, jotka eivät tiedosta joidenkin uusien ominaisuuksien puuttuvan niistä. Yhtiön mukaan kyseisten vanhojen laitteiden suoritinteho tai muisti ei enää riitä tarjoamaan nykyaikaista käyttökokemusta. Sonos myös korostaa, että vaihto-ohjelma on vapaaehtoinen.