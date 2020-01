IS valitsi 4 huippupeliä tammikuulle – tässä on iloa ja yllätyksiä moneen makuun

IS valitsi tammikuulle neljä ansiokasta ja puhuttelevaa pelijulkaisua.

Erica

Tyylikäs Erica sekoittaa pelaajan ja katsojan roolit.

(Kehittäjä: Flavourworks. Saatavilla: PS4.)

Tässäpä on kiehtova tapaus. Harmittaako joskus, jos elokuvan päähenkilö käyttäytyy järjettömästi? Ei enää!

Aidoilla näyttelijöillä toteutettu Erica on tyylikäs pelielokuva, jossa valinnat tehdään itse. Tarinaa muokataan päättämällä hahmon vuorosanat ja kulkusuunnat. Yksi loppuratkaisu monista ei kuitenkaan paljasta kokonaisuutta. Parantolaan sijoittuva Erica on kuin pulma, jota pitää katsoa monesta kulmasta.

Ohjaaminen on helppoa jännityksen keskelläkin. Valinnat tehdään pyyhkäisemällä sormella joko ohjaimen kosketusaluetta tai kännykkää. Jälkimmäisen käyttäminen ohjaimena vaatii lataamaan puhelimelle ilmaisen sovelluksen.

Erica on upea taidonnäyte ja ensiesiintyminen Flavourworksilta. Pientä brittistudiota kannattaakin pitää silmällä. Se nimittäin kasasi juuri 3,4 miljoonan euron rahoituksen seuraavaa pelielokuvaansa varten.

Shenmue III

Maaseudun rauha tavoitetaan keskittymällä hetkeen.

(Ys Net. Pc, PS4.)

Voiko peli, joka matelee kuin etana, olla kiehtova? Kyllä ja sellaisena se voi olla jopa hämmentävänkin vangitseva.

Vastaus on helppo antaa – ainakin, jos mittapuuksi otetaan Shenmue III. Se on vuoteen 1987 sijoittuva toimintaroolipeli, jossa liikutaan Kiinan maaseudulla ja kaupungissa. Tarkoitus on jutella vastaantulijoille ja tehdä tavallisia askareita, kuten hakata halkoja, tutkia kaappeja ja ostaa ruokaa. Temppeleissä voi myös harjoitella itsepuolustusta.

Keskustelut jaarittelevat, pelihahmo väsyy nopeasti ja tapahtumia joutuu oikeasti odottamaan. Mutta pelin vetovoima on valtaisa. Kyse onkin taidokkaasta pelisuunnittelusta, joka ammentaa taianomaisuutensa arjen keskeltä.

Shenmue III:n pariin keskittyminen tuntuu niin antoisalta, että sen satunnaiset ohjelmointivirheet ja käännöskukkaset on valmis antamaan anteeksi.

Return of the Obra Dinn

Silmiinpistävä mustavalkoisuus vie hienosti vanhaan aikaan.

(Lucas Pope. Pc, PS4, Switch, Xbox One.)

Return of the Obra Dinn on helppo tiivistää yhteen lauseeseen: se herättää sisäisen Sherlock Holmesin.

Kauppalaiva Obra Dinn katoaa vuonna 1802. Viisi vuotta myöhemmin se lipuu satamaan ilman miehistöä. Tehtävä on selvittää, mitä tapahtui.

Salapoliisina laiva käydään läpi kansi kannelta. Välillä palataan menneeseen kuin taikaiskusta, jolloin tapahtumista nähdään pysähtyneitä, välähdyksenomaisia hetkiä.

Johtolangat täytyy tajuta itse ilman pelien perinteisiä, johdattelevia tehtäviä. Kynä ja paperi ovatkin nyt parhaat apuvälineet. Hyvistä hoksottimista puhumattakaan.

Pähkäily on vaikeaa, mutta antoisaa. Peli on toteutettu pelkistetyllä mustavalkografiikalla. Onneksi. Se paitsi näyttää tunnelmalliselta, mutta palvelee myös dekkarityötä. Kun yksityiskohtia ympäristössä ei ole ylenpalttisesti, tiedonkerääminen ei ahdista. Mestariteos.

Wattam

Koskaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja sekös kiinnostaa.

(Funomena. Pc, PS4.)

Lasten leikki voi näyttäytyä ulospäin järjettömänä. Tosin lapset tietävät aina tasan tarkkaan, mitä tekevät. Säännöt ovat tiukat, mutta ne voivat muuttua milloin tahansa.

Japanilainen Wattam on kuin leikki videopelin muodossa. Peli on vaikea kuvailla, vaikka se on hyvin simppeli. Pääpiirteittäin siinä ohjataan hupaisia hahmoja, joilla pompitaan, ratkotaan pulmia ja pidetään toisia kädestä.

Pelaamaan pääsee muun muassa nenällä, tammenterholla ja vessanpöntöllä. Kaikilla on kykynsä: esimerkiksi sipuli saa muut itkemään ja kasvattamaan kyynelillä nurmikon. Kaikki voi kuitenkin muuttua hetkessä. Toista vastaavaa peliä ei ole.

Kokonaisuus on suorastaan fantastinen. Kekseliäs pelimekaniikka kruunataan värikkäällä ulkoasulla ja menevällä musiikilla. Peli on lapsille ihanteellinen, mutta vie aikuisenkin mennessään.