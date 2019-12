Mies ilmoitti olevansa bitcoinin keksinyt Satoshi Nakamoto – kiistää nyt pääsevänsä käsiksi rikkauksiinsa

Bitcoinin keksijänä esiintynyt mies vihjaa, ettei hän saa lähiaikoina haltuunsa salasanaa, jonka takana hänen miljardien arvoinen bitcoin-rahastonsa on.

Mies, joka aiemmin tuli julkisuuteen väittäen olevansa bitcoin-virtuaalivaluutan legendaarinen keksijä Satoshi Nakamoto, kiistää nyt pääsevänsä käsiksi miljardien arvoiseen bitcoin-rahastoonsa.

Aiemmin tänä vuonna yhdysvaltalainen oikeusistuin päätti, että australialainen yrittäjä Craig Wright on toimittanut väärennettyjä asiakirjoja ja valehdellut riidassa, jota hän kävi menehtyneen yhtiökumppaninsa kuolinpesän kanssa. Seurauksena tuomari määräsi puolet Wrightin vuonna 2013 louhimista bitcoineista kuuluviksi kuolinpesälle.

Kyse on yli 410 000 bitcoinista, joiden arvo on nykyään noin 2,7 miljardia euroa. Uutistoimisto Bloombergille toimittamassaan lausunnossa Wright toteaa kuitenkin, ettei hän voi olla varma, että hän saa ”yksityisiä avaimia”, joiden avulla hän voisi tunnistaa varoja, jotka oikeus on määrännyt jaettavaksi.

Wright on kiistanalainen henkilö, sillä vuonna 2016 hän astui julkisuuteen väittäen olevansa ”Satoshi Nakamoto” -nimimerkkiä verkossa käyttänyt bitcoinin keksijä. Hän kuitenkin peruutti aikomuksensa antaa asiasta pitäviä todisteita, ja monet ovat väittäneet häntä huijariksi.

Myös Wrightin bitcoin-rahaston koko olemassaolo tuntuu olevan jonkin verran hämärän peitossa. Kiistaa käsitelleen tuomarin mukaan on selviä todisteita, ettei salattua valuuttatiedostoa yksinkertaisesti ole olemassa, ja Wrightin todistus oli siis valheellinen.

Joka tapauksessa jotkut ovat olleet huolissaan väitetyn rahaston romauttavan bitcoin-valuutan arvon, jos miljardien arvosta bitcoineja tuodaan kerralla julkiseen käyttöön.

– En aio pudottaa perheeni bitcoineja markkinoille, kuten eräät ihmiset epäilevät tai haluavat, sillä se vahingoittaisi useita ihmisiä alalla, Wright toteaa lausunnossaan.

Yhtiökumppanin kuolinpesä taas väittää, että Wrightilla on koko ajan pääsy bitcoin-rahastoon, eikä hänen tarvitse odottaa minkään salasanan saapumista.

Asian oikeuskäsittely on vielä kesken. Wrightin edustajan mukaan hän antaa seuraavan todistuksensa tapauksessa 14.–15. tammikuuta.