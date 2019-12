Videoiden katselusta puhelimella on puuttunut yksi itsestään selvä asia – nyt se tulee lopulta

Oletko koskaan yrittänyt zoomata videota lähemmäs? Kohta se onnistuu.

Oletko usein löytänyt itsesi zoomailemasta puhelimen näyttöä videota katsellessasi? Valokuvien katselusta tuttu sormilla tehtävä venytysliike ei toimi videoiden kanssa, joten useimmat meistä tuntevat itsensä lähinnä hieman tyhmäksi turhan yrityksen jälkeen – vaikka videon zoomaaminen tuntuu luontevalta ajatukselta siinä missä still-kuvan.

Tämä on mitä todennäköisimmin muuttumassa. Xda Developers on tutustunut Androidissa käytettävän Google Kuvat (Google Photos) -sovelluksen nykyiseen 4.33-versioon pintaa syvemmältä ja löytänyt siitä videoille tarkoitetun zoom-toiminnon. Videon pyöriessä sitä voi tuoda lähemmäs sormiliikkeellä samoin kuin valokuvia.

Ominaisuus on piilotettu sovellukseen. Se on erikseen aktivoitava, eikä se ole vielä tavallisten käyttäjien käytettävissä. Sen mukaan ottaminen kielii kuitenkin vahvasti siitä, että ominaisuus on mitä todennäköisimmin osa sovellusta lähiaikoina.

Aiemmin videon zoomaaminen ei ole välttämättä ollut järkevää, sillä puhelimet ovat kuvanneet perinteisesti videota merkittävästi heikommalla tarkkuudella kuin mitä still-kuvat ovat. Kännykät ovat kuitenkin ottaneet viime aikoina merkittäviä kehitysaskelia videon laadussa, ja huippukännykät osaavat nykyisin tallentaa videota 4K- tai uhd-tarkkuudella. Sillä kuvaa kehtaa jo lähentää.

Google on kehittänyt Kuvat-sovellustaan ahkerasti. Se toi siihen hiljattain mahdollisuuden yksityisviestittelyyn kuvien jakamisen yhteydessä. Aiemmin tänä vuonna sovellus sai kiistellyn päivityksen, joka mahdollisti kasvontunnistuksen kuvissa olevilta ihmisiltä.