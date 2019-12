Tätä ei paljas silmä näe – verkkohuijaus perustuu ihan uuteen tekniikkaan

Facebook poisti useita vääriä käyttäjäprofiileita. Uutena huijauskeinona on koneellisesti luotujen profiilikuvien käyttäminen.

Facebook kertoo poistaneensa Facebookista ja Instagramista satoja vääriä käyttäjätilejä, yrityssivuja ja ryhmiä, joilla pyrittiin manipuloimaan käyttäjiä poliittisesti. Kyseessä oli kaksi toisistaan erillistä kampanjaa, joista ensimmäinen oli lähtöisin Georgiasta ja kohdistui paikalliseen yleisöön. Toinen oli peräisin Vietnamista ja kohdistui pääosin amerikkalaisiin.

Asiasta uutisoi muun muassa Cnet. Osassa vääriä tilejä käytettiin tekoälyllä luotuja profiilikuvia. Tutkijoiden mukaan tekoälyllä luotuja kuvia ei ole ennen nähty käytetyn tällä tavalla tässä mittakaavassa.

Aiemmin väärissä profiileissa on usein käytetty muualta varastettuja kuvia. Tietokoneella luotujen kuvien käyttäminen vaikeuttaa huijausten tunnistamista. Tähän asti vääriä profiileja on voinut tunnistaa käänteisellä kuvahaulla, joka on paljastanut kuvan alkuperäisen käyttökohteen.

Tästä suojakeinosta ei kuitenkaan ole apua, jos profiilikuva on tekoälyn luoma.

Graphican ja DFRLabin raportin (pdf) mukaan monessa tekoälyllä luodussa profiilikuvassa on yksityiskohtia, joista huijauksen voi tunnistaa. Yksityiskohdat voivat liittyä esimerkiksi silmälasien sankaan, kaulan mittasuhteisiin tai kuvan taustaan. Tavallisen käyttäjän voi kuitenkin olla hyvin vaikea huomata niitä etenkin, kun profiilikuvat ovat pienikokoisia.

Teknologia keinotekoisten naamojen tekemiseksi on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Suomalaiset ovat tehneet uraa uurtavaa työtä itseään treenaavan tekoälyn parissa, ja yhtenä tuloksena tästä ovat keinotekoiset, mutta hyvin uskottavat ihmiskasvot.

Uhka ulottuu pelkkiä kuvia edemmäs. Myös tekoälyllä luodut videot voivat jo olla hyvin uskottavia.